Появились подробности о личности подозреваемых в покушении на Скрипалей

В СМИ появились сведения о личности Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Британия назвала подозреваемыми в покушении на убийство Скрипалей.

По данным Лондона, Боширов и Петров вылетели 2 марта 2018 года из Шереметьево в аэропорт Лондона «Гэтвик». «Фонтанка» узнала, что на этот рейс «Аэрофлота» SU2588 зарегистрировались 150 пассажиров. Подозреваемые приобретали авиабилеты по загранпаспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294.

Утверждается, что у Боширова и Петрова были обратные билеты на два рейса – вечерний 4 марта и ночной 5-го. Воспользовались они якобы первым.

Боширов, по данным портала, родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, зарегистрировался в Москве в 25-этажном доме на улице Большая Набережная. В 2015 году на него заводились исполнительные производства за автомобильные штрафы, полученные 20 и 23 июля.

В квартире на Большой Набережной, где зарегистрирован Боширов, по данным жильцов дома, «живет только престарелая женщина».

«Мужчину никогда в квартире не видели и в подъезде не встречали. Единственно можем предположить, что это сын хозяйки, прописанный по адресу, но не живший здесь никогда», – заявил один из жильцов.

Созданные под именем Боширова страницы в соцсетях в 2014 году страницы пусты. В Facebook у него есть один друг – девушка с Украины. На странице «ВКонтакте» сообщается, что Боширов окончил в 2004 году географический факультет МГУ по направлению «Гидрология суши».

Заграничные паспорта на Боширова и Петрова оформлены около двух лет назад. Оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно – Париж. До дела в Солсбери Петров как минимум один раз бывал в Лондоне – с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

Петров родился, согласно документам, 31 июля 1979 года. Человек с такими данными встречается в списке сотрудников производителя иммунобиологических препаратов – ФГУП НПО «Микроген».

При этом Британия считает, что Боширов и Петров – это псевдонимы, их личности залегендированы. Реальные имена, как утверждается, тоже известны Скотланд-Ярду.

Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. В российском МИДе заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.