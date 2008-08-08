Биохимик рассказал, почему флакон из-под духов не подходит для «Новичка»

В этом флаконе стандартные пластиковые элементы, которые движутся относительно друг друга. Одно это уже означает, что флакон негерметичен, – пояснил газете ВЗГЛЯД биохимик Илья Духовлинов, комментируя фото «орудия покушения» Скрипалей, представленного британскими сыщиками.

«Судя по фото, там есть не только движущиеся элементы, но еще и поршневой механизм. Это же спрей! А если в кармане случайно нажмешь? – задался риторическим вопросом кандидат биологических наук, эксперт по биологическому оружию Илья Духовлинов. – Любой газ класса «Новичок» настолько летуч, что достаточно микрощели, чтобы за несколько минут убить человека, который бы положил себе в карман подобный пузырек. Даже если представить себе, что на фотографии верхняя часть флакона – это не пластик, а металл, который лишь имитирует пластик, все равно остаются микрощели. Он все равно протечет».

По словам Духовлинова, такой боевой газ можно транспортировать только в емкости, полностью лишенной любых сочленений, – например, в полностью стеклянной. «Это может быть абсолютно герметичная емкость, которая вскрывается в последний момент перед применением. Любые другие варианты исключены», – пояснил он.

Таким образом, версию о том, что преступники перевозили боевой газ во флаконе из-под духов «Нина Риччи», который представил в среду публике Скотленд-Ярда, биохимик полностью исключил.

Скотленд-Ярд в среду также указал, что «комната отеля, где жили россияне, была исследована специалистами по химзащите, которые обнаружили там образцы «Новичка» в количестве, не представляющем опасности для здоровья человека». Причем, уточняет британская Би-би-си, это произошло спустя два месяца после покушения на Скрипалей – в начале мая.

Это утверждение британских следователей Духовлинов также подверг сомнению. «В серии «Новичка» действительно есть тягучие газы, плотные. Это такая паста, которую можно было бы нанести на предмет. Но даже она испарится в течение суток и отравит при этом весь отель», – сказал биохимик.

«Если что-то и оставалось, то давно бы уже испарилось. Обычно газы класса «Новичок» испаряются в течение суток. Кроме того, если бы в номере оставались даже малейшие следы газа, то там неизбежно появились бы другие жертвы. Уборщицы и другие постояльцы неизбежно отравились бы. Где эти пострадавшие? Если бы каждую неделю из этого номера санитары выносили бы постояльца, который бы задыхался, был бы при смерти, тогда администрация отеля давно бы забила тревогу. Но этого, насколько известно, не было» - подытожил Духовлинов.

Напомним, в среду прокуроры Великобритании заявили, что в попытке убийства Скрипалей в Солсбери подозреваются россияне Александр Петров и Руслан Боширов, Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они якобы являются офицерами ГРУ. Она также предположила, что их имена вымышлены.

В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве. В Кремле указали на противоречивость информации.