Кремль отреагировал на публикацию данных о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию британских властей о подозреваемых в отравлении в Солсбери, заявил, что Лондон дает противоречивые данные и посылает непонятные сигналы.

«Я не знаю, о каких данных идет речь», – сказал Ушаков, комментируя опубликованные Лондоном фотографии и фамилии лиц, якобы причастных к инциденту в Солсбери, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что в Кремле слышали две произнесенные британскими правоохранителями фамилии, но они ни о чем не говорят Москве.

«Там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться», – отметил Ушаков.

По его словам, «эти данные – это не данные, а непонятно что».

В среду в британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Британский премьер отметила, что двое подозреваемых по делу Скрипалей якобы являются офицерами ГРУ, а их имена, вероятно, вымешлены. При этом Лондон заявил, что не планирует требовать у Москвы выдачи россиян.

В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.