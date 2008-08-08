Петров и Боширов ответили на вопрос о флаконе с «Новичком»

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти объявили «подозреваемыми» в деле об отравлении Скрипалей, заявили, что во время поездки в Великобританию у них с собой не было флакона духов, тем более женских.

В интервью главреду телеканала RT и агентства Sputnik Маргарите Симоньян они ответили на вопрос о том, провозили ли они с собой какие-либо опасные жидкости. Напомним, британские власти утверждают, что россияне якобы провезли отравляющее вещество «Новичок» во флаконе от женских духов.

Боширов сказал: «Нет». «Это вообще какой-то бред», – добавил Петров, передает РИА «Новости».

Руслан Боширов подчеркнул, что при прохождении таможни проверяют все вещи. «Любой полицейский при досмотре, и если у нас что-то было бы, у них бы возникли вопросы – зачем у мужчины в багаже лежат женские духи?» – сказал Боширов. «Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо?» – добавили они.

Петров и Боширов также ответили отрицательно на вопрос о том, провозили ли они с собой духи.

Они также признались, что не знают, где находится дом Скрипалей. «Может и проходили мимо, может и нет», – сказали Петров и Боширов.

Напомним, на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.