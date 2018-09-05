Мэй заявила о планах добиваться расширения санкций против России

Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в среду в парламенте, заявила о планах Лондона добиваться расширения санкций в отношении России на фоне новых выводов следствия относительно инцедента в Солсбери.

«Мы намерены добиваться расширения санкций за применение химического оружия… Мы намерены обратиться к нашим партнерам в ЕС и работать через Организацию по запрещению химического оружия», – сказала Мэй, передает РИА «Новости».

Во вторник в британском МИД заявили, что ОЗХО якобы подтвердила выводы Британии о том, что при отравлениях в Эймсбери и Солсбери было использовано одно и то же вещество. Однако в ОЗХО не смогли подтвердить, что вещества, использованные при инцидентах в Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.

Кроме того, в среду в британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Британский премьер отметила, что двое подозреваемых по делу Скрипалей якобы являются офицерами ГРУ. При этом Лондон заявил, что не планирует требовать у Москвы выдачи россиян.

В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.