ОЗХО подтвердила отравление «Новичком» в Эймсбери

Независимое расследование ОЗХО свидетельствует о том, что пострадавшие в инциденте в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что Сергей и Юлия Скрипали, заявили в британском МИДе.

В ведомстве считают, что ОЗХО подтвердила выводы Британии, передает РИА «Новости».

При этом из доклада ОЗХО следует, что организация не смогла подтвердить, что вещества, использованные при отравлениях в Эймсбери и Солсбери, из одной партии.

Ранее во вторник постпред России при организации Александр Шульгин сообщил, что ОЗХО представит Лондону доклад об инциденте в Эймсбери.

Напомним, ОЗХО в докладе по инциденту в Солсбери подтвердила, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.