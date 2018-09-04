ОЗХО собралась подготовить доклад по инциденту в Эймсбери

ОЗХО представит Лондону доклад об инциденте в Эймсбери, сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.

Если Великобритания не будет против, то с документом ознакомятся и другие страны, как это было с докладом по Солсбери.

Шульгин рассказал, что в Эймсбери дважды выезжали представители ОЗХО, передает ТАСС.

По словам Шульгина, Лондон должен был в рамках девятой статьи Конвенции о запрещении химического оружия наладить контакт с Москвой. Вместо этого британская сторона «запросила техническое содействие», хотя в «конвенции ничего не прописано о том, чтобы техсекретариат (ОЗХО) оказывал какое-то техническое содействие в подтверждении результатов национального расследования».

По мнению России, техсекретариат «выполняет несвойственную ему функцию», причем делает это вопреки возражениям Москвы.

Напомним, ОЗХО в докладе по инциденту в Солсбери подтвердила, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.