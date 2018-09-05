Москва опровергла заявление Британии по выводам ОЗХО о первой жертве «Новичка»

Постоянное представительство России при ОЗХО опровергло заявление главы МИД Британии Джереми Ханта относительно доклада по Эймсбери, обвинив Соединенное Королевство в манипулировании общественным мнением и использовании ОЗХО в своих личных политических целях.

По версии Ханта, ОЗХО якобы «подтвердила выводы Великобритании [о том], что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении в Эймсбери, являлось «Новичком». При этом глава МИД Великобритании поспешил заявить о «шокирующей и безответственной беспечности России», передает ТАСС.

В постпредстве России при ОЗХО подчеркнули, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) «не подтверждала ничего подобного».

«Великобритания в очередной раз манипулирует общественным мнением и использует организацию для преследования своих личных политических интересов», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия.

Более того, в постпредстве России при ОЗХО сообщили, что появляется все больше и больше информации о том, что в западных странах на протяжении десятилетий велись разработки так называемого «Новичка».

Накануне в британском МИД заявили, что ОЗХО якобы подтвердила выводы Британии о том, что при отравлениях в Эймсбери и Солсбери было использовано одно и то же вещество. Однако в ОЗХО не смогли подтвердить, что вещества, использованные при инцидентах в Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.