Раскрылся смысл фразы Путина о действиях Боширова и Петрова

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как правильно каяться в эпоху оттепели

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Каяться надобно умело. Каяться нужно за грехи своей родины и своего народа. Разговоры о том, что другие народы совершали аналогичное или худшее, выдают в тебе гордыню и нежелание покаяться как следует. Подробности...
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В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Раскрылся смысл фразы Путина о действиях Боширова и Петрова

          С подобным социальным типажом в России встречался каждый   13 сентября 2018, 21:35
          Фото: Metroplitan Police/Global Look Press
          Текст: Евгений Крутиков

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          В России интервью Петрова и Боширова многие попытались высмеять. В Британии, напротив, показывают в усеченном варианте. Британцев понять можно, но вот российская подозрительность кажется излишней. Это становится особенно ясно, если вдуматься в смысл фразы, которой оценил ситуацию с Бошировым и Петровым президент Путин: «никакого особого криминала».

          Главное следствие из интервью Петрова и Боширова – больше не нужно терпеть бесконечные обвинения пополам с оскорблениями со стороны разнообразных британцев. Теперь им придется что-то говорить по существу дела. Разве что жаль, что появление этой парочки в медийном поле было разрекламировано заранее. В результате на островах, где вечно плохая погода, получили фору в сутки и начали готовить отпор.

          То же с американцами – вторым мотором происходящего. Корреспондент CNN Мэттью Чэнс, уже лет десять живущий в Москве, всего через полтора часа отчитался в эфире в том духе, что «Россия предъявила тех, чье существование до этого вообще отрицала». Это неправда. Никто не отрицал существования паспортов на имена Петрова и Боширова, но было сомнение в их личностях. А Чэнс достаточно хорошо говорит по-русски, чтобы понять разницу.

          Правительство Терезы Мэй вышло на такую орбиту, что повернуть назад или даже сбавить обороты уже не сможет. Провал в «деле Скрипалей» не только будет стоить премьерского кресла лично Мэй, но и нанесет такой удар по репутации Соединенного Королевства в целом, что его можно будет закрывать как политическое явление. Они втянули в свои интриги полмира.

          В такой обстановке вся пропагандистская машина Великобритании сделает (и уже делает) все возможное, чтобы найти что-нибудь неправильное в интервью Петрова и Боширова. Почти наверняка можно утверждать, что сейчас десятки криминалистов, специалистов по русскому языку, физиогномистов и антропологов тщательно изучают видеозапись на предмет поиска компромата. Но уже в первом репортаже Чэнса перевод на английский того, что говорили Петров и Боширов, был крайне коряв и уродлив, убивал все нюансы. Иногда половина фразы просто опускалась. Например, Боширов говорит в ответ на вопрос Маргариты Симоньян «да, мы туда поехали как туристы», а по CNN звучит только «Yes». Казалось бы – мелкая деталь. Но так можно весь текст отредактировать до неузнаваемости.

          Надежда на то, что фактам удастся хоть как-то поколебать уже упомянутую консолидацию британского мнения, умирает последней, но шансов спасти бедняжку мало. Мы стучимся в бетонную стену из того самого фенолового бетона, из которого построены коробки бедняцких районов в Солсбери с его готическим собором.

          Кстати, самым слабым местом в рассказе Петрова и Боширова остается их туристическое стремление посмотреть на Солсберийский собор Девы Марии (надо признать, он действительно красив и знаменит). Все остальное в их рассказе логично и стройно, включая точные мотивировки обеих поездок, покупку обуви, дешевую гостиницу и прочие детали. В юриспруденции все это называется «разумным объяснением» и полностью их оправдывает, поскольку в состязательном процессе обвиняющая сторона должна доказать свою позицию, а от защищающейся требуется лишь логично объяснить свое поведение.

          То есть, если мадам Комиссар Дик говорит, что эти двое поехали в Солсбери с намерением отравить Скрипалей, а сами они говорят, что хотели посмотреть собор, но погода что-то не задалась, и показывают фотографии, то ситуация должна трактоваться в их пользу.

          Надо сказать, что на профильном Би-би-си сюжет об интервью Петрова и Боширова хоть и идет первым в новостном блоке, занимает менее трех минут, а цитируется в нем только рассказ о туристическом характере поездки и интересе к готической архитектуре. Остальные 23 минуты интервью для британской прессы пока что не существуют.

          Отдельного разговора заслуживают сами Петров и Боширов.

          Сыграть такое просто невозможно. Ни школа МХАТа, ни Военно-дипломатическая академия не способны создать такой дистиллированный образ аж в двух уникальных экземплярах.

          Начнем с того, что раскрылся смысл загадочной фразы Владимира Путина о том, что «там нет никакого особого криминала». Многие выделили в этой фразе слово «никакого», а логичнее было выделить «особого». Как ни старалась Маргарита Симоньян, ей не удалось вытянуть на камеру из этих парней, чем конкретно они зарабатывают себе на жизнь. Но по контексту стало ясно, что они, скорее всего, приторговывают БАДами или прочими полушарлатанскими или вовсе запрещенными средствами для той породы людей, что вычурно понимает ЗОЖ и ПП (правильное питание). Возможно, там есть какой-то состав преступления (может, мизерный), но он заставил Петрова и Боширова вести скрытный образ жизни. Конечно, это всего лишь предположение, но оно объясняет их манеру поведения в целом и в ходе интервью в частности.

          Например, Боширова особо задевают намеки на нетрадиционные сексуальные отношения. Он даже без вопроса со стороны Симоньян начал эмоционально объяснять, что в гостинице они жили в двухкомнатном номере, а не в том, какой показывали по телевидению (с одной кроватью). Более того, вступил с ней в пререкания по вопросу, будет ли «нормальный мужчина везти с собой женские духи».

          Очевидно, в их кругу общения эти детали требовали публичного разъяснения и могли повредить их имиджу больше, чем статус «чистильщика из ГРУ».

          С подобным социальным типажом встречался едва ли не каждый. Надо лишь периодически заезжать на автомойки и шиномонтажи или строить домик в деревне, привлекая рабочих с южным прошлым. Там вы встретите эту характерную жестикуляцию кистью левой руки, которую и повторить-то не каждый сможет и которая, казалось, навсегда осталась в 1990-х годах.

          Они действительно не могут справиться со свалившейся на них сомнительной славой не только потому, что бизнес пострадал, а потому что не понимают, как они во все это попали. Их будто на другую планету забросили, и на ней весьма неуютно.

          На ваш взгляд

           
          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?



          Обсуждение: 25 комментариев

          И что совершенно точно, так это то, что подобный типаж к оперативной работе не пригоден, а на «убийц из ГРУ» они тем более не тянут. Конечно, одних только визуальных наблюдений и 25-минутного ролика недостаточно для точных выводов и диагнозов. И все же людям, хоть немного знакомым с социальной структурой современного российского общества, понятно, что их самохарактеристика как «предприниматели средней руки» на редкость точна. Ночной ларек, шиномонтаж, БАДы и ЗОЖ с ПП, но никак не Военно-дипломатическая академия с ее специфическими подходами к психологической устойчивости и образовательному уровню.

          Мы сейчас не говорим о многочисленных вопросах к британскому следствию. Не говорим про хронологию, про характер действия яда, про то, сколько было флакончиков духов, и про прочие странности, совокупно разрушающие ту картину, которую построили британцы. Мы говорим о конкретном Петрове и конкретном Боширове, какими их видим.

          Кстати, Петров и Боширов упорно говорят «англичане». Люди с профессиональной подготовкой не скажут так никогда.


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