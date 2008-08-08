После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:53  |  vz.ru
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Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
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Почему астронавты могли пойти на подлость по отношению к России

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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Положительно

        • Отрицательно

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          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

          «Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала Симоньян   13 сентября 2018, 17:50
          Фото: кадр канала RT
          Текст: Антон Крылов

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          Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте.

          Говорит в основном Боширов. Петров производит впечатление куда более молчаливого человека. И, даже не обладая психологическим образованием, можно сказать, что мужчины находятся в состоянии стресса, напуганы и не уверены в себе.

          Для того, чтобы имитировать подобную неуверенность, нужно быть специалистами-разведчиками или актерами высокого уровня. Но вряд ли разведчики, столь хорошо умеющие прикидываться, вели бы себя при покушении на Скрипалей настолько непрофессионально. А столь хорошие актеры вряд ли были бы неизвестны публике.

          Следовательно, перед нами, скорее всего, двое обычных людей, внезапно проснувшихся в статусе подозреваемых в попытке применения химического оружия на территории иностранного государства.

          При этом Боширов и Петров скупы на конкретные ответы, что, безусловно, несколько снижет информационную ценность их интервью. Но вот что они утверждают однозначно.

          Первое. Они обыкновенные туристы, поехали в Британию «оторваться», посмотреть на достопримечательности.

          Второе. Они «предприниматели средней руки», торгующие пищевыми добавками и прочими товарами для сторонников здорового образа жизни.

          Третье. Они проходили через коридор после таможенного контроля вместе, так что видеозапись британской полиции, на которой Боширов и Петров синхронно и с точностью до секунды идут по параллельным коридорам, фейк.

          Что остается непонятным.

          Первое – отношения мужчин. Маргарита Симоньян не задала прямого вопроса об их сексуальной ориентации, но в ходе сумбурного и путаного ответа всплывает «односпальная кровать», и главред RT говорит, что «это весь мир волнует меньше всего». Но невысказанный вопрос остается – почему мужчины путешествуют без семей? Позднее Симоньян написала следующее:

          «Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить – с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы».

          Второе – почему они решили «сдаться» именно RT? Маргарита Симоньян пишет, что ее мобильный «реально знают все». Разумеется, не все. Его можно узнать у знакомых журналистов и политиков, но есть ли такие знакомые у «предпринимателей средней руки» Боширова и Петрова?

          Третье – не ясна мотивация мужчин. Они пришли на RT, чтобы их «защитили». Как может телеканал, чья основная аудитория находится за рубежом, «защитить» двух отныне, скорее всего, невыездных граждан России внутри страны?

          Наконец, рассказы про 123-метровый шпиль собора в Солсбери выглядят почерпнутыми из «Википедии» прямо накануне интервью. Как и странная убежденность, что у «настоящего мужика» не может лежать в багаже флакон от женских духов.

          Но, еще раз отметим, неуверенность и испуг интервьюируемых очевидны, а в таком состоянии человеку трудно выглядеть убедительным.

          Вряд ли данное интервью будет достаточным для британских правоохранительных органов. Как и в случае со смертью Александра Литвиненко, они, скорее всего, будут и дальше требовать «выдачи подозреваемых», вопреки российской Конституции, прямо это запрещающей. Но, возможно, как и в тот раз, британские следователи смогут договориться с Москвой и приехать в Россию, чтобы допросить «подозреваемых» в присутствии российских коллег.

          На ваш взгляд

           
          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?



          Обсуждение: 7 комментариев

          Однако шансы на это малы: после смерти Литвиненко британцы хотя и сыпали ничем не доказанными обвинениями, но все-таки пытались изображать непредвзятость и готовность сотрудничать с российскими правоохранительными органами.

          В случае со Скрипалями готовности сотрудничать нет – только голословные обвинения и странные фотографии Петрова и Боширова, которые мало похожи на «тайных киллеров ГРУ».

          Разумеется, тайные киллеры спецслужб и не должны быть похожи на убийц, но, как уже неоднократно отмечалось ранее, в подобном случае они и вели бы себя по-другому: не летели бы прямым рейсом и не гуляли бы по Солсбери прямо под камерами наблюдения. Это не говоря о «Новичке», хранение и использование которого – это тот самый парашют, волочащийся за Штирлицем из анекдота.

          Вряд ли пожелание Боширова и Петрова «оставить их в покое» осуществимо. И маловероятно, что британцы будут искать других «отравителей» – существующие их вполне устраивают, несмотря на все натяжки и нестыковки. Поэтому выезжать за пределы России мужчинам в ближайшие годы не стоит.

          Это «фатальное совпадение», с которым вряд ли что-либо можно сделать в текущей версии российско-британских отношений.

          «Дело Скрипалей» было создано по законам шоу и продолжает развиваться по законам шоу, за одним-единственным исключением – реальная смерть Дон Стерджес, о которой в Британии предпочли довольно быстро забыть.

          Интервью Боширова и Петрова – тоже элемент шоу, но вряд ли оно на этом закончится.


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