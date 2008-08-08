Лондон прокомментировал интервью Петрова и Боширова

МИД Великобритании назвал интервью подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова лживым и искажающим информацию ответом.

«Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих людей как главных подозреваемых в связи с нападением в Солсбери», – заявил РИА «Новости» представитель МИД Великобритании.

По его словам, британскому правительству «очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки». В Лондоне считают, что Петров и Боширов якобы «использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие» на британских улицах.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня – как мы видели на протяжении всего времени – они отреагировали запутыванием вопроса и ложью», –добавил представитель британского внешнеполитического ведомства.

Между тем, ранее представитель столичной полиции Лондона не стала комментировать вышедшее интервью.

«На данный момент у нас нет ответа или комментария на этот счет», – сказала представитель Скотланд-Ярда, добавив, что если комментарий будет, полиция сразу же распространит его.

В интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян подозреваемые по делу Скрипалей признали себя в опубликованных Лондоном фото и рассказали, что действительно были в Солсбери 3 марта – они отправились туда как туристы по совету друзей.

Имена подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери были названы Лондоном на минувшей неделе.