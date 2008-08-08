Симоньян высказалась о сексуальной ориентации Петрова и Боширова

Главред телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян высказала мнение об ориентации подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить – с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы. Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, «для храбрости» Петрову и Боширову наливали коньяк.

Симоньян отметила, что во время интервью сказала им, что «меньше всего сейчас мир волнует, в одной они спали постели или нет».

«Ан нет, не меньше всего», – иронично добавила журналистка.

Петров и Боширов в четверг дали интервью Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком».