Физиогномист рассказала о главном страхе Петрова и Боширова

«Судя по всему, информация об их взаимоотношениях ключевая, и она для них очень страшная. Я не знаю, что это за люди, но точно могу сказать, что они не будут говорить добровольно о том, что их связывает», – заявила газете ВЗГЛЯД физиогномист Светлана Филатова.

«Они очень подавлены оба, их явно что-то испугало. Когда мужчины рассказывают о том, что промокли, они смотрят влево и вниз, потом прямо – это значит, они вспоминают о прошлом. А когда они рассказывают о том, что Солсбери – туристическое место и там много всего интересного, это явно заученная информация, потому что Руслан Боширов во время интервью смотрит вправо и вниз, это явно не воспоминания», – сообщила газете ВЗГЛЯД психолог и физиогномист Светлана Филатова.

По мнению эксперта, заявление Петрова и Боширова о том, что они делали фотографии во время путешествия в Англию, но не показывают снимки, настораживает.

На ваш взгляд Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери? Да, полностью

Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

Не верю



«На вопрос журналистки о том, что их связывает, они явно не хотят отвечать. Это закрытая информация», – отметила Филатова, подчеркнув, что мужчин обвиняют в попытке отравления Скрипалей, но они могут лгать о чем-то своем, в частности о том, что их связывает.

«Судя по всему, информация об их взаимоотношениях ключевая, и она для них очень страшная. Я не знаю, что это за люди, но точно могу сказать, что они не будут говорить добровольно о том, что их связывает. Люди по-разному реагируют на стресс: кто-то не может найти себе места, суетится, трогает лицо, это зависит от каждого конкретного человека», – отметила физиогномист. Она добавила, что нельзя делать выводы о внешнем спокойствии, видя малоподвижных людей.

Напомним, ранее Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.