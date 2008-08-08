Стало ясно, как Петров и Боширов нашли Симоньян

Появилось объяснение тому, как россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон объявил «подозреваемыми» в деле Скрипалей, вышли на главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.

Как сообщает Telegram-канал «Караульный», Петров и Боширов узнали о приглашении на интервью из канала Симоньян в этом же мессенджере.

«По словам Маргариты, они процитировали ей этот пост. Этот момент есть на видеозаписи в интервью, когда Петров говорит: «Я не знаю, можно ли давать в эфир, что вы написали «сукины дети», а мы это прочитали», – сообщают авторы канала «Караульный».

«Мой телефон реально знают все», – приводятся в сообщении слова Симоньян. Главред МИА «Россия сегодня» и RT отмечает, что она не меняла номер телефона 15 лет. «Мне все время звонят разные люди и просят телефон моей же приемной, например», – сказала она.

Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором попросили защиты в связи с обвинениями в «отравлении» Скрипалей. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Интервью стало предметом горячих дискуссий в социальных сетях. Оценку рассказу Петрова и Боширова дали ветеран разведки Михаил Любимов и юрист Дмитрий Лабин. Поведение мужчин проанализировала физиогномист Светлана Филатова.