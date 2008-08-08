Юрист прокомментировал интервью Боширова и Петрова

«На процесс в британском суде никак не повлияет то, что люди говорят на российском телевидении… В данном случае есть какие-то высказанные подозрения», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист-международник Дмитрий Лабин. Он объяснил, каким значением обладают заявления Боширова и Петрова для британской юрисдикции.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин считает, что интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, в котором они заявили о своей непричастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, никак не повлияет на британскую юстицию, потому что относится к медийной составляющей.

«На процесс в британском суде никак не повлияет то, что люди говорят на российском телевидении... Есть процессуальные нормы и есть участники процесса. В данном случае есть какие-то высказанные подозрения. Но если их показания будут сформулированы юридически, то тогда будет задействована международно-правовая процедура. Если исходить из того, что у британских правоохранительных органов есть вопросы к гражданам РФ, то они могут действовать в рамках собственной юрисдикции на территории Великобритании. А если граждане, к которым возникли вопросы, находятся за пределами Великобритании, то задавать вопросы они тоже могут, но отвечать ли на них – право этих граждан. Более того, принудительно обеспечить их присутствие на процессуальных действиях тоже не получится в силу суверенитета того государства, где они находятся», – сказал Лабин.

На ваш взгляд Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери? Да, полностью

Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

Не верю



По словам юриста, международное право приписывает разрешать подобные вопросы международно-правовыми средствами.

«Это как раз процедура экстрадиции. Но как известно, российская Конституция устанавливает невозможность выдачи иностранным государствам российских граждан ни под каким предлогом. Если их действия действительно содержали состав преступления на территории другого государства и есть основания полагать, что действительно так и было, то они могут быть привлечены к ответственности на территории РФ. Тут требуется большой объем работы и достаточно веские основания, исключающие какие-либо сомнения. Как известно, принцип уголовного процесса – все сомнения трактуются в пользу подсудимых», – пояснил Лабин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, впервые прокомментировали выдвинутые против них обвинения.

Оба признались, что им страшно, и попросили защиты. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях. В британском МИД заявления Боширова и Петрова назвали «лживыми».