Петров и Боширов опровергли работу в ГРУ

Подозреваемые Британией в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов рассказали о своей настоящей деятельности.

Петров и Боширов в ходе интервью RT и Sputnik заявили в ответ на соответствующий вопрос, что не являются сотрудниками ГРУ, передает РИА «Новости».

«Мы предприниматели средней руки», – добавил Петров.

Ранее подозреваемые по делу Скрипалей признали себя в опубликованных Лондоном фото и рассказали, что действительно были в Солсбери 3 марта – они отправились туда как туристы по совету друзей.

В четверг главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у Петрова и Боширова, предварительно проверив их паспорта.

В среду один из подозреваемых согласился дать интервью СМИ, откликнувшись на соответствующий призыв президента России Владимира Путина.

Имена подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери были названы Лондоном на минувшей неделе.