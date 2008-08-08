«Подозреваемые» в отравлении Скрипалей попросили защиты

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон называет «отравителями» Сергея и Юлии Скрипалей, в интервью главреду телеканала RT и агентства Sputnik Маргарите Симоньян заявили, что просят у средств массовой информации защиты.

«Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос, мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим», – сказал Боширов.

Они рассказали Симоньян, что после публикации Лондона «не знали, куда пойти – в полицию, посольство британии, ФСБ». «Нам реально страшно», – приводит РИА «Новости» собеседников главного редактора RT.

«Мы думаем, что нас узнают. Как мы можем себя вести по-другому, если по телевизору показывают. Просто страшно», – сказал Петров.

«Каждый день на весь экран две фотографии. Включаешь радио: Боширов, Петров. Включаешь телевизор: Боширов, Петров. А как бы вы жили? Мне реально страшно, я опасаюсь, я напуган, я не знаю, что будет завтра», – сказал Боширов.

Петров и Боширов признались, что им бы не хотелось бы такой популярности. «Просто хочется спрятаться и отсидеться какое-то время», – сказали они.

По их словам, ситуация вокруг отравления Скрипалей и якобы их причастности к этому является «фантастичным и фатальным совпадением». Они выразили надежду на то, что ситуация разрешится.

«Если бы не призыв [президента Владимира] Путина, мы бы не пришли к СМИ, а сделали бы видеообращение о помощи», – сообщили они.

Напомним, на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.