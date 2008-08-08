Блогеры проанализировали интервью Петрова и Боширова

Блогеры проанализировали интервью подозреваемых Лондоном по «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова; многие из них усомнились в том, что мужчины действительно могут быть сотрудниками ГРУ.

Ранее Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.

Поводом многочисленных комментариев блогеров стало интервью двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обратились к главному редактору RT Маргарите Симоньян за помощью, заявив, что не причастны к отравлению Скрипалей, и даже не знают, где находился дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«История выглядит довольно нелепой и идиотской, и именно поэтому на вопрос «почему им не придумали более правдоподобную легенду» есть очень простой ответ: потому что эти люди не являются никакими агентами. В целом лишь усиливается ощущение, что отравление Скрипалей действительно оказалось для государства большим сюрпризом. А когда все случилось – пришлось лавировать. Ну, как умеем. Являются ли Петров и Боширов невиновными – очень интересный вопрос, на который дать однозначный ответ нельзя. Фитнес-инструкторы, которые путешествуют по Европе – явно непростые фитнес-инструкторы. А то и не фитнес-инструкторы вовсе. Что вовсе не означает, что они агенты ГРУ. Совсем нет», – считают авторы Telegram-канала «Русское будущее».

Тема со «спецагентами ГРУ» получилась не убедительной по мнению блогеров:

«Между нами, грушниками, сам-то я из ГРУ. Воинскую присягу в ГРУ принимал. Секретов не знаю. Рядовой запаса. Будет война – пойду к Петрову с Бошаровым в денщики, стану таскать им флакончики с духами и прочую косметику», – пошутил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем Telegram-канале «Расстрига».

Журналистка Марина Ахмедова опровергла заявление Петрова и Боширова о том, что флакон духов среди мужского багажа не удивит сотрудников аэропорта или пограничников:

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», - сказал Боширов.

«Мой друг британский журналист возит и возит мне из Лондона мою любимую Молекулу. Скрежещет зубами, ненавидит меня - Молекула у меня быстро заканчивается, стоит дорого, а производитель изобретает все новые Ее виды и номера, и я ненасытно требую новых. Мой друг англичанин уже зовет себя британским дистрибьютором женских духов в Россию. Но вопросов к его багажу в аэропортах никогда не возникало», – написала журналистка в своем Telegram-канале.

Кроме двух героев интервью некоторые начали анализировать и внешний вид Маргариты Симоньян:

«Марго Симонян на вопрос об отсутствии кольца написала, что «не замужем»!

Что значит «не замужем»? Ты что, все это интервью ради «найти хорошего, доброго, трезвого». И чтоб духи Nina Ricci дарил? А они – «не лезь в нашу личную жизнь». Вон оно как, Карл! А вы – ГРУ, ГРУ... Будем наблюдать», – отметил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в авторском Telegram-канале aavst.

Ранее в Лондоне назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.