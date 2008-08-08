Блогеры проанализировали интервью Петрова и Боширова

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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Почему астронавты могли пойти на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
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    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

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    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          Блогеры проанализировали интервью Петрова и Боширова

             13 сентября 2018, 16:49
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова

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          Блогеры проанализировали интервью подозреваемых Лондоном по «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова; многие из них усомнились в том, что мужчины действительно могут быть сотрудниками ГРУ.

          Ранее Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.

          Поводом многочисленных комментариев блогеров стало интервью двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обратились к главному редактору RT Маргарите Симоньян за помощью, заявив, что не причастны к отравлению Скрипалей, и даже не знают, где находился дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

          «История выглядит довольно нелепой и идиотской, и именно поэтому на вопрос «почему им не придумали более правдоподобную легенду» есть очень простой ответ: потому что эти люди не являются никакими агентами. В целом лишь усиливается ощущение, что отравление Скрипалей действительно оказалось для государства большим сюрпризом. А когда все случилось – пришлось лавировать. Ну, как умеем. Являются ли Петров и Боширов невиновными – очень интересный вопрос, на который дать однозначный ответ нельзя. Фитнес-инструкторы, которые путешествуют по Европе – явно непростые фитнес-инструкторы. А то и не фитнес-инструкторы вовсе. Что вовсе не означает, что они агенты ГРУ. Совсем нет», – считают авторы Telegram-канала «Русское будущее».

          Тема со «спецагентами ГРУ» получилась не убедительной по мнению блогеров:

          «Между нами, грушниками, сам-то я из ГРУ. Воинскую присягу в ГРУ принимал. Секретов не знаю. Рядовой запаса. Будет война – пойду к Петрову с Бошаровым в денщики, стану таскать им флакончики с духами и прочую косметику», – пошутил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем Telegram-канале «Расстрига».

          Журналистка Марина Ахмедова опровергла заявление Петрова и Боширова о том, что флакон духов среди мужского багажа не удивит сотрудников аэропорта или пограничников:

          «Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», - сказал Боширов.

          «Мой друг британский журналист возит и возит мне из Лондона мою любимую Молекулу. Скрежещет зубами, ненавидит меня - Молекула у меня быстро заканчивается, стоит дорого, а производитель изобретает все новые Ее виды и номера, и я ненасытно требую новых. Мой друг англичанин уже зовет себя британским дистрибьютором женских духов в Россию. Но вопросов к его багажу в аэропортах никогда не возникало», – написала журналистка в своем Telegram-канале.

          Кроме двух героев интервью некоторые начали анализировать и внешний вид Маргариты Симоньян:

          «Марго Симонян на вопрос об отсутствии кольца написала, что «не замужем»!

          Что значит «не замужем»? Ты что, все это интервью ради «найти хорошего, доброго, трезвого». И чтоб духи Nina Ricci дарил? А они – «не лезь в нашу личную жизнь». Вон оно как, Карл! А вы – ГРУ, ГРУ... Будем наблюдать», – отметил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в авторском Telegram-канале aavst.

          Ранее в Лондоне назвали имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.


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