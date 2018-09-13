Ветеран разведки о Петрове и Боширове: Ну не отрывались они в Англии

«Защиту им предоставить нужно. Оплатить им адвокатов», – заявил газете ВЗГЛЯД советский разведчик и писатель Михаил Любимов, комментируя просьбу Александра Петрова и Руслана Боширова защитить их.

«Но для начала нужно, чтобы британцы им предъявили какие-то обвинения. В настоящее время конкретных обвинений нет и британцам все это еще доказывать надо», – считает собеседник.

«А еще мне кажется, что у них было какое-то дурацкое расписание. Поехали зачем-то в Англию, приехали оторваться в Лондон. Остановились в каком-то г*не. Ну не отрывались они там. Выглядят полными дураками. Это может быть вполне тот самый контингент. Посмотрим, чем это все закончится», – сказал Любимов.

Александр Петров и Руслан Боширов признались, что им страшно, и попросили защиты. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Напомним, на прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.