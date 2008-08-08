В Британии арестован критик официальной версии «дела Скрипалей»

Британский специалист-химик Крис Басби, который ранее давал комментарии российскому телеканалу RT, арестован, сообщает Daily Mail. Известный критик позиции британского правительства по делу об отравлении в Солсбери задержан по обвинению в хранении «потенциально опасных материалов».

Член Европейского комитета по радиационному риску, 73-летний доктор Крис Басби был задержан после того, как полицейские почувствовали себя плохо во время прибытия в его дом вчера утром.

Доктор Басби ранее давал комментарии российскому телеканалу RT, подчеркивает Daily Mail. Басби - известный критик позиции британского правительства по делу об отравлении в Солсбери.

Полиция прибыла по адресу в городе Байдфорд (графство Девон), получив сообщение о том, что там происходит домашнее насилие. Факт насилия, как утверждается в материале, не подтвердился, однако полицейские почувствовали себя плохо и были немедленно отправлены на обследование

Издание сообщает, что «в результате обыска были найдены компоненты, которые подлежат анализу специалистов-взрывотехников и специальных офицеров». Полиция заявляет, что угрозы нет, что полицейские обследованы и вернулись к работе.

При этом власти не связывают произошедшее с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Сам доктор Басби заявляет, что у него дома есть своя лаборатория, где вместе с другими компонентами хранятся радиоактивные материалы, которые он взял с ядерного завода Селафилд в графстве Камбрия.

Сообщение о задержании британского эксперта совпало по времени с публикацией интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Британией в «отравлении» Скрипалей. Они, напомним, попросили защиты в связи с обвинениями.