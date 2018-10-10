МИД высказался о создании Западом очередного «неправового инструмента» оказания давления

«Мы видим, что западные страны используют различные форматы для создания неправовых инструментов оказания давления по вопросам химического нераспространения», – заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Александр Грушко, комментируя появление в ЕС механизма санкций за химоружие.

«Неожиданностью это не стало. Это мы наблюдаем и в Гааге, в рамках ОЗХО, где не прекращаются попытки создать так называемый атрибутивный механизм, а именно – наделить техсекретариат полномочиями в назначении виновных в применении химического оружия, – сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. – Здесь просто открывается новый трек. Из этого решения очевидно вытекает следующая логика: атрибутивный механизм будет назначать виновных, а ЕС будет вводить санкции».

Так Грушко прокомментировал решение, которое принял в понедельник на встрече в Люксембурге Совет ЕС по иностранным делам, в который входят 28 глав министерств иностранных дел стран Евросоюза. Совет создал новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия, передает ТАСС.

ЕС отныне «сможет вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия где-либо, независимо от национальности и местонахождения».

В субботу стало известно, что ЕС утвердит санкции в отношении России и Сирии по химоружию.