В ходе протестов против роста цен на бензин во Франции задержаны 130 человек

На акциях против повышения цен на бензин по всей Франции задержаны и помещены под стражу 130 человек, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

Перед этим сообщалось, что в Париже задержаны 35 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Как сообщил Кастанер, в акциях участвовали 106,3 тыс. человек, что, по его словам, «значительно меньше, чем в предыдущую субботу» – тогда на улицы вышли 244 тыс. протестующих. Он также сообщил, что состоялись 1,6 тыс. акций, передает ТАСС.

Кастанер подчеркнул, что на сей раз «акции приняли несколько иной характер по стране». Он отметил, что «было отмечено гораздо большее число случаев блокирования торговых центров», но пострадавших при этом было меньше. Кастанер заявил, что наблюдалось «ужесточение характера ряда действий в ряде случаев». Так, в Вильфранше правоохранителей и пожарных забрасывали камнями. В Париже, как заявил глава МВД, к протестам присоединились «активисты из крайне правых кругов».

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на протестах. Он поблагодарил «силы правопорядка за смелость и профессионализм».

«Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто совершал насилие над другими гражданами и журналистами. Позор тем, кто пытался запугивать выборных должностных лиц. В республике нет места этому насилию», – заявил президент страны.

Протесты во Франции начались на прошлой неделе. Они уже привели к появлению первых жертв.

Напомним, в Париже против участников акции, недовольных повышением цен на бензин, полиция применила слезоточивый газ.