Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до, казалось бы, благополучной Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит?

В субботу по всей Франции проходят массовые акции протеста (в них задействовано более 50 тысяч человек) против роста цен на топливо. Участники облачились в желтые жилеты и ругают президента страны Эммануэля Макрона за его игнорирование «маленьких людей», это особенно касается жителей пригородов. Экипировка выбрана не случайно – это цвет спецодежды дорожных рабочих и сотрудников автоинспекции.

Главными инициаторами акции стали простые водители, которые координируют свои действия через соцсети, а также несколько профсоюзов и партий.

В префектуре Парижа манифестанты с самого утра перекрывают главные дороги столицы, а в ряде мест заблокировали подъезды к бензоколонкам. Полиция предупредила, что будет разгонять митингующих, чтобы не создавались пробки. Одна из участниц акции сказала, что у нее один вопрос к Макрону и его правительству: «Вы преследуете водителей с момента прихода к власти. Когда это закончится?»

Однако Макрон не намерен отступать. Он заявлял в начале ноября, что предпочитает облагать налогом топливо, а не рабочий класс. Глава государства сравнил жалобы недовольных водителей с теми, кто говорит, что от вредных выхлопов страдают их дети. За эти высказывания Макрона раскритиковали его оппоненты, заявив, что тот превратился в «президента богачей» и совсем потерял представления о реальности.

За своего начальника поспешил оправдаться министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. «Мы все водители. Заправка полного бака моей машины обходится в 68-70 евро (около 5200 рублей). Когда я вожу свою семью, то вижу, как это дорого», – признался министр.

Отчаяние и раздражение французов можно понять. За последний год цена на самое популярное в стране дизельное топливо выросла на 23% и составила в среднем 1,51 евро (более 113 рублей) за литр, что стало самым высоким уровнем с начала века. И все это происходит при заметном снижении мировых цен на сырую нефть. Но это еще не предел, с начала следующего года бензин подорожает на 3% (2,25 рубля), а дизель – на 6,5% (4,9 рубля, почти до 118 рублей в среднем по стране).

Утром в Савойе на юго-востоке страны акция «желтых жилетов» обернулась трагедией. Женщина-автомобилист, которая везла свою дочь к врачу, попыталась проехать заграждения протестующих. Около 50 демонстрантов окружили автомобиль в попытке остановить его, но женщина в панике продолжила ехать в шоковом состоянии и сбила насмерть активистку.

А на севере Франции, в Азбруке на двух манифестантов наехал фургон, которому они пытались преградить дорогу. В других регионах в различных инцидентах, связанных с перекрытием дорог, пострадали 16 человек, один из них оказался в критическом состоянии.

Если во Франции власти ставят людей перед фактом, что в будущем бензин будет только дорожать, то в России предпринимались титанические усилия по стабилизации цен на топливо после почти 13%-го роста. По обещанию властей, в следующем году рост цен на бензин останется в пределах инфляции. Сейчас цена на 95-й бензин в среднем составляет 45 рублей за литр.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что цена на бензин отчасти зависит от налогообложения, но общеевропейская тенденция направлена на рост цены на бензин и дизель. В нее начинают закладывать различные экологические сборы и другие акцизы.

«Имидж дизельного топлива становится все хуже, особенно после последних разоблачений, дизельгейта. Дизельные двигатели на самом деле производят больше выбросов, чем заявлялось. И это приводит к тому, что государству все проще вводить новые сборы на топливо и соответственно растет его цена», – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

Эксперт пояснил, что столь высокими ценами на топливо европейские власти вынуждают простых потребителей раскошеливаться на электрокары или автомобили на газе. «В Европе предполагают, что парк автомобилей начнет меняться и примерно к 2040 году двигателей внутреннего сгорания (ДВС) не останется. Это один из инструментов, как можно выдавить автомобили с ДВС с рынка. За все это платит потребитель», – констатирует эксперт. Можно добавить, что в той же Норвегии, которая не импортирует, а производит нефть, одни из самых высоких цен на топливо из-за налогов и сборов.

На то, что доля налоговой составляющей в топливе во Франции намного выше, чем в России, указал и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Если в России доля акциза составляет около 60% цены, то во Франции «значительно превышает 60%». И это ощущается французами даже при разнице уровня жизни между двумя странами.

Другая проблема связана с нефтедобычей. «Франция – не крупнейший производитель нефти на свете. Total, например, поставляет энергоносители из Северной Африки. Франция покупала опосредованно в том числе иранскую нефть. С учетом того, что собственной добычи нет и субсидирование невозможно, это привело к серьезным проблемам», – констатирует эксперт.

На эту тему

Вся эта неблагоприятная ситуация легла на экономические обещания президента Макрона, который гарантировал экономический рост, но вместо этого проводятся либеральные реформы по ужесточению требований.

«На этом фоне рост цен на бензин является очень серьезной проблемой. В отличие от Российской Федерации, у них там никто с Козаком договариваться не будет (российский вице-премьер Дмитрий Козак вел с нефтяниками переговоры о стабилизации цен на топливо). Там вообще такой позиции нет. Есть национальные компании, но они не государственные. Франция в этом плане более подвержена росту цен на энергоносители», – отметил он.

Более того, Франции повезло, что в ее энергобалансе есть атомная энергетика. В противном случае рост цен на нефть и газ мог бы привести к фундаментальному скачку цен на ЖКХ. «Люди выступают не столько против роста цен на дизель, а в большей степени из-за сложности экономической президентской программы, которая все не реализуется», – подытожил Дмитрий Абзалов.