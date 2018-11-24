Парижская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Париже против участников акции, недовольных повышением цен на бензин, полиция применила слезоточивый газ.

Движение «желтых жилетов» проводит в Париже новую акцию протеста против повышения цен на бензин. На улицы вышли несколько тысяч человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала BFM.

Участники акции поют Марсельезу и требуют отставки президента Эммануэля Макрона. Они пытаются прорвать ограждения в районе площади Согласия и попасть в закрытую зону на Елисейских полях, чтобы подойти к правительственным учреждениям.

Полицейские применили слезоточивый газ и водяные пушки.

Для обеспечения безопасности в Париже привлечено 3 тыс. полицейских и жандармов. Из-за акции закрыты семь центральных станций метро и Эйфелева башня.

Ранее в городе Анже, на западе Франции, на автостоянке супермаркета укрылся человек, утверждающий, что располагает взрывным устройством, он потребовал от президента Франции Эммануэля Макрона выслушать участников движения «желтых жилетов».

Напомним, продолжающиеся с прошлой недели протесты во Франции уже привели к появлению первых жертв.

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