Во Франции человек с взрывчаткой потребовал от Макрона выслушать протестующих

В городе Анже, на западе Франции, на автостоянке супермаркета укрылся человек, утверждающий, что располагает взрывным устройством, он потребовал от президента Франции Эммануэля Макрона выслушать участников движения «желтых жилетов», выступающих против роста цен на бензин, сообщил телеканал BFM.

Полиция и взрывотехники были вызваны в торговый центр, после того как мужчина средних лет в желтом жилете объявил, что у него есть граната, а в сумке – взрывчатка, передает «Интерфакс».

Экстремист потребовал, чтобы в ходе намеченной на субботу в Париже манифестации «желтых жилетов» их представители были приняты в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

Считается, что желтый жилет – это признак принадлежности к участникам акций протеста против повышения цен на топливо, которые проходят по всей стране с 17 ноября.

Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом начало проведение спецоперации.

Пор словам источников в правоохранительных органах, мужчина якобы неоднократно был взят с поличным при торговле наркотиками.

По последним данным, около 30 тыс. французов, протестующих против роста цен на бензин и увеличения налогов, собрались на массовые манифестации в нескольких точках Парижа.

Напомним, продолжающиеся с прошлой недели протесты во Франции уже привели к появлению первых жертв.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо.