Во Франции собрались ввести режим ЧП из-за беспорядков

Правительство Франции рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения из-за уличных беспорядков в Париже, сообщил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

Он отметил, что правительство рассматривает все варианты противодействия уличным беспорядкам в столице Франции, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Париже из-за полученных в ходе акций протестов закрыли Триумфальную арку.

Кроме того, сообщалось, что за время протестов жителей Франции против повышения цен на бензин пострадали 12 журналистов RT, которые освещали акции.

В субботу утром протестующие собирались на Елисейских полях, акция протеста сопровождалась погромами и столкновениями с полицией. Задержано свыше 260 человек, пострадали более 100 человек.