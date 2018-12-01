При освещении протестов во Франции пострадали 12 журналистов RT

За время протестов жителей Франции против повышения цен на бензин пострадали 12 журналистов RT, которые освещали акции, сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

Речь идет о восьми сотрудниках RT France, двух журналистах RT International и двух стрингерах видеоагентства Ruptly, передает RT.

Глава RT France Ксения Федорова сообщила, что в парижских протестах в субботу один корреспондент «получил осколком снаряда в лицо, ему наложили швы», а его коллега «получила ранение в ногу, но продолжила работать на месте», обратившись в больницу уже после своих прямых включений, передает РИА «Новости».

Кроме того, сотрудник RT International попал в больницу с травмой ноги после попадания снаряда. Сейчас врачи выясняют, не сломана ли нога.

Также стало известно, что пострадала корреспондент ВГТРК Дарья Григорова, которая получила травму ноги и отравление слезоточивым газом.

С утра субботы протестующие собирались на Елисейских полях. Весь день акция сопровождалась погромами и столкновениями с полицией .

BFMTV со ссылкой на префектуру полиции сообщает, что задержано свыше 260 человек.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о том, что пострадали более 100 человек, передает France Info. Перед этим поступала информация о 20 пострадавших полицейских.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что происходящее в Париже «не имеет ничего общего с мирным выражением законного гнева». Он считает, что нет оправдания «нападениям на полицейских, разрушению магазинов, поджогам государственных или частных зданий, угрозам для прохожих или журналистов».

Макрон заявил, что люди, которые несут ответственность за насилие, хотят не перемен и улучшений, а хаоса. Он заверил, что эти люди будут установлены и предстанут перед судом.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что был шокирован происходящим в ходе протестов в Париже против повышения цен на бензин, и надеется на перевод акции в мирное русло.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что за манифестациями во Франции стоит фигура скандального олигарха.