Премьер-министр Франции рассказал о шоке от «бензиновых» протестов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что был шокирован происходящим в ходе протестов в Париже против повышения цен на бензин, и надеется на перевод акции в мирное русло.

«Я был шокирован тем, что символы Франции оказались под ударом, что Триумфальную арку разрисовали граффити, а вокруг могилы неизвестного солдата проходит ожесточенная акция протеста», – цитирует РИА «Новости» выступление Филиппа в эфире BFMTV.

Он добавил, что попытается в рамках закона сделать все возможное, чтобы акции проходили в мирном русле.

Филипп сообщил, что в субботу в ходе акций протеста в Париже задержаны 107 человек.

По его оценкам, всего во Франции в акциях протеста принимают участие около 36 тыс. человек, примерно 5,5 тыс. из них – в Париже.

Ранее сообщалось о 46 задержанных. Во время беспорядков пострадал журналист RT France Люка Леже.

В субботу во Франции продолжаются протесты движения так называемых желтых жилетов. Миллионы французов выходят на улицы, протестуя против повышения цен на топливо.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что за манифестациями во Франции стоит фигура скандального олигарха.