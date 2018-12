Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо За массовыми протестами во Франции стоит фигура скандального олигарха 1 декабря 2018, 13:00

Фото: Benoit Tessier/Reuters

Текст: Виктория Никифорова

Сообщить об ошибке • На субботу во Франции намечены новые, еще более массовые протесты движения так называемых желтых жилетов. Миллионы французов выходят на улицы, протестуя против повышения цен на топливо. Однако есть масса признаков того, что у истоков движения стоит один из богатейших олигархов Франции, и толпа очень искусно им управляется. Зачем ему это? C 17 ноября улицы Франции захватили люди в желтых жилетах. Они блокировали автомагистрали, устраивали демонстрации у автозаправок, пикетировали префектуры и мэрии... Всего за неделю число участников акций выросло почти до 300 тыс. человек. И вот теперь 1 декабря «желтые жилеты» планируют вывести на улицы 5 млн французов. Начав с протестов против повышения цен на бензин и дизель, «желтые жилеты» стремительно перешли к более общим темам. В их повестке – требования повысить покупательную способность населения и снизить налоги. На свои демонстрации они выходят с анти-макроновскими лозунгами. На прошедших выходных «жилеты» воевали с полицейскими в самом центре Парижа. Позднее оказалось, география их акций покрывает практически всю Францию. Политическая платформа движения совершенно непонятна. С одной стороны, левые СМИ бранят «жилетов» «расистами» и «сексистами». Собщается, что в одном городе они вытащили из машины и поколотили пару геев, в другом – обругали негритянку, в третьем – попытались сорвать платок с мусульманки за рулем. С другой, французские правые уже минимум полвека не используют такой агрессивной тактики в борьбе с правоохранителями. Оскорбления, кричалки, коктейли Молотова, разбитые автомобили и витрины, – это классический стиль антифа. Этот агрессивный метод протестов уже повлек за собой жертвы – погиб один полицейский и одна протестующая, ранены сотни человек. «Желтых жилетов» уже поддержали самые разные оппозиционные политики: и крайне правая Марин Ле Пен, и крайне левый Жан-Люк Меланшон. По опросам, деятельность «жилетов» одобряют более 80% французов. Тем противоречивее и загадочнее выглядит их политическая повестка. Последний раз, когда под такими же расплывчатыми лозунгами в один момент собрались и организовались десятки тысяч человек, был во Франции совсем недавно. Точно так же, в 2016 году словно ниоткуда образовалась массовка активистов, поддержавших молодого кандидата в президенты Эмманюэля Макрона и его движение «Вперед!». Тогда аналитики полагали, что вся эта движуха оплачивается деньгами Ротшильдов, продвигавших в Елисейский дворец своего человека. Теперь сходные подозрения вызывают «желтые жилеты». Откуда вообще взялось это «самодеятельное» движение? «Жилеты» начали с того, что протестовали против повышения цен на бензин. Поэтому официальная легенда гласит, что движение началось с петиции некоей француженки, возмущенной новыми ценами на бензин и дизель. Еще в мае она разместила свое обращение на странице в Фейсбуке. Однако тогда на него никто не обратил внимания. Все изменилось 12 октября. Петицию автомобилистки опубликовала газета Le Parisien. Буквально за месяц петиция набрала миллион подписей. Активисты создали свою группу в Фейсбуке. Ее лидерами стали несколько пожилых французов. Опубликованные ими видео за считанные недели набирали от 4 до 6 млн просмотров. Как бы сам собой возник символ нового движения – «желтый жилет». Он очень практичен – такие светоотражающие жилетки носят дорожные рабочик. Яркий цвет позволяет всегда опознать в толпе «своих». Ну, и звучит «gilets jaunes» по-французски очень задорно. Скоординированность акций по всей Франции, идеальная организованность демонстраций, обеспеченность протестующих жилетами, водой и едой, стремительная раскрутка в соцсетях, – все это вызывает подозрения, что протестную массу кто-то целенаправленно ведет и окормляет. Например, интересно, что запустила всю историю с петицией против повышения цен на бензин газета Le Parisien. Она принадлежит самому богатому человеку Франции (и Европы) Бернару Арно. Сегодня его издания Le Parisien и L'Echo с явным сочувствием пишут о «желтых жилетах». Арно, которого конкуренты называют «волком в кашемире», заработал 81 млрд евро благодаря весьма жесткому стилю конкурентной борьбы. Его подход заключается в том, чтобы начать скупать акции приглянувшейся ему компании, выкупая доли миноритариев. Набрав солидный пакет, он угрожает владельцам обрушить акции и требует контрольный пакет. Вскоре после этого он захватывает актив целиком. Так он собрал целую коллекцию роскошных брендов – от модного дома Dior до шампанского Dom Perignon – под зонтиком своего холдинга LVMH. Схема его слияний и поглощений, напоминающая рейдерские захваты, выплыла на свет в 2014 году. Тогда владельцы бренда Hermes обвинили Арно в коммерческом шпионаже. Заодно выяснилась пикантная деталь: этим шпионажем занимался работавший на олигарха Бернар Скарчини, бывший шеф французской контрразведки. Былые связи позволили контрразведчику добывать информацию о конкурентах и передавать ее Арно. На эту тему Арно активно захватывает иностранные рынки сбыта для своих предметов роскоши. Его тесное сотрудничество с китайскими и американскими партнерами могло бы заставить французские власти задаться вопросом, а не представляет ли угрозу национальной безопасности то, что на глобальную ТНК олигарха работает бывший руководитель французской спецслужбы. Но этот вопрос так и не возник. СМИ Арно быстро загасили скандал с Hermes, а олигарх был вынужден продать уже купленные акции бренда, хотя и успел заработать на них 3 млрд евро. Агрессивный стиль ведения дел нажил олигарху немало врагов. Но открыто против Арно выступали только представители французской ветви Ротшильдов. В 2012 году, когда президент Олланд предложил взимать с доходов богатых французов налог более 75%, СМИ Ротшильдов раскопали информацию о том, что Арно собирается получить бельгийское гражданство и стать налоговым резидентом Бельгии. А еще в 2008 году он перевел туда фонд LVMH, предназначенный для того, чтобы передать наследство своим детям, избежав французских налогов. Контролируемая Ротшильдами газета Liberation опубликовала карикатуру, на которой человек, похожий на Арно, убегал из Франции с чемоданом денег. Подпись под карикатурой гласила «Пошел вон, богатый придурок!». Возмущенный Арно выступил в СМИ, обвинив Эдуара де Ротшильда в том, что у него тоже есть второе гражданство – израильское. Барон парировал тем, что все налоги он платит во Франции. Бернар Арно (фото: Pascal Potier/Zuma/Global Look Press) Шумный скандал не помешал Арно вывести большую часть активов LVMH в Бельгию, хотя от бельгийского гражданства он вынужден был отказаться. А недавний офшорный скандал с Paradise Papers показал, что олигарх отличным образом уходит от французских налогов, зарегистрировав на Каймановых островах, в Люксембурге и на острове Мэн свою 100-метровую яхту, поместье под Лондоном и многочисленные паи в инвестфондах. В 2016 году Арно преследовали новые скандалы. Британские и французские документалисты снимали разоблачительные фильмы о том, как олигарх выводит свои производства из Франции. Олигарх лишал французов рабочих мест и при этом еще снабжал каждую брендовую вещь, сделанную за границей, этикеткой Made in France. Параллельно Liberation бранила Арно за его вызывающее богатство. Журналисты газеты Ротшильдов подсчитали, что в 2017 году Арно зарабатывал по 800 евро в секунду, а выручка LVMH росла на 71% в год, тогда как средняя зарплата французов увеличилась всего на 1,1%. В 2016-2017 году Арно не боролся открыто против ставленника Ротшильдов Макрона. В 2016-2017 году Арно не боролся открыто против ставленника Ротшильдов Макрона. Однако поддержал он его только во втором туре, когда выбор встал между ним и Мари Ле Пен. Возможно, сейчас олигарх решил, что ставленника конкурентов пора убирать и организовал под это дело майдан «желтых жилетов»? Хотя может быть, он просто заигрался, не рассчитав, какой резонанс получат организованые им протестные акции. Ведь не будь так тяжело положение рядовых французов, «желтые жилеты» канули бы в небытие так же бесславно, как активисты гонконгской «революции зонтиков». Пока же президенту Франции придется либо разворачивать свою экономическую политику на 180 градусов, либо столкнуться с самыми масштабными народными протестами во Франции XXI века.

