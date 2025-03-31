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WSJ: Расследования не подтвердили причастность России к повреждению кабелей в Балтийском море
Расследование повреждений кабелей в Балтийском море в 2024 году не выявило доказательств причастности России, пишет газета Wall Street Journal.
«Не было обнаружено никаких доказательств того, что Москва... организовала это нанесение ущерба», – говорится в сообщении издания, сообщает РИА «Новости».
Командир Эрик Кокс из Бельгии, возглавляющий одну из оперативных групп Baltic Sentry, признал сложность в доказательстве того, что усиленное присутствие НАТО в Балтийском море ведет к укреплению безопасности. Он отметил, что дополнительные контингенты не всегда могут предотвратить подобные инциденты, требующие точной разведки и анализа.
Ранее сообщалось, что подводный кабель «Ростелекома» в Балтийском море был поврежден из-за внешнего воздействия. Позже он был восстановлен.