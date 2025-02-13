Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.6 комментариев
«Ростелеком» завершил восстановление кабеля в Балтийском море
В Балтийском море завершены работы по восстановлению кабеля «Ростелекома», это восстановило связь Калининградской области с Россией, сообщили в компании.
Причиной повреждения могло стать воздействие якорем иностранного судна, указали в компании, передает ТАСС.
Представитель компании сообщил, что кабель был поврежден вследствие нарушения правил мореплавания. Повреждение произошло в северной части акватории Балтийского моря.
После завершения восстановительных работ линия связи, соединяющая Калининградскую область с магистральной сетью России, полностью восстановлена.
Напомним, в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии произошел обрыв российского кабеля, ремонт которого сопровождала финская береговая охрана.
В «Ростелекоме» заявляли, что кабель был поврежден из-за внешнего воздействия, однако на абонентов это не повлияло.