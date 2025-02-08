Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии

Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

Tекст: Вера Басилая

В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Финляндии, произошел обрыв российского кабеля. Береговая охрана Финляндии подтвердила данную информацию и заявила, что наблюдает за проведением ремонтных работ.

Российское судно приступило к ремонтным работам, выполняя все необходимые условия, выдвинутые для работы в исключительной экономической зоне Финляндии.передает «Интерфакс».

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона уведомила финскую сторону о прорыве кабеля заранее. Уведомление было составлено в полном соответствии с условиями разрешения на проведение работ в водах Финляндии.

По данным агентства STT, береговая охрана Финляндии отказалась раскрыть дополнительные детали касательно типа и функций кабеля, отметив, что это ответственность его владельцев.

Ранее латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, но не зафиксировали подозрительной активности.

До этого в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.