С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.19 комментариев
Кабель «Ростелекома» в Балтийском море поврежден от внешнего воздействия
«Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля в Балтийском море от внешнего воздействия
Подводный кабель «Ростелекома» в Балтийском море был поврежден из-за внешнего воздействия, однако на абонентов это не повлияло, в настоящее время ведутся восстановительные работы, сообщили в компании.
«Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море, передает ТАСС. В госкомпании уточнили, что инцидент произошел в результате внешнего воздействия.
Оператор заверил, что на его абонентов этот инцидент не оказал влияния. В настоящий момент идут восстановительные работы для устранения повреждений и нормализации ситуации.
В «Ростелекоме» отметили, что предпринимаются все необходимые меры для исключения возможных сбоев и восстановления кабеля в кратчайшие сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии произошел обрыв российского кабеля, ремонт которого сопровождала финская береговая охрана.
Депутат Госдумы Андрей Колесник пояснял газете ВЗГЛЯД, что подобные обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, а повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны.