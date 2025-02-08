Кабель «Ростелекома» в Балтийском море поврежден от внешнего воздействия

«Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля в Балтийском море от внешнего воздействия

Tекст: Мария Иванова

«Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море, передает ТАСС. В госкомпании уточнили, что инцидент произошел в результате внешнего воздействия.

Оператор заверил, что на его абонентов этот инцидент не оказал влияния. В настоящий момент идут восстановительные работы для устранения повреждений и нормализации ситуации.

В «Ростелекоме» отметили, что предпринимаются все необходимые меры для исключения возможных сбоев и восстановления кабеля в кратчайшие сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии произошел обрыв российского кабеля, ремонт которого сопровождала финская береговая охрана.

Депутат Госдумы Андрей Колесник пояснял газете ВЗГЛЯД, что подобные обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, а повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны.