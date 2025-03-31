Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Ульянов напомнил Западу о Мюнхенской речи Путина
Ульянов объяснил реакцию Запада в 2007 году на Мюнхенскую речь Путина
В 2007 году Запад не воспринял сигнал президента России Владимира Путина о необходимости учитывать интересы России, так как не был достаточно зрелым, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов указал в Telegram, что в 2007 году Путин послал западным странам «мощный сигнал», подчеркивая «необходимость прекратить игнорировать жизненные интересы России». «Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», – заявил Ульянов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США хоть и не открыто, но признает неправоту реакции Запада на Мюнхенскую речь Путина.
В 2007 году Путин в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Путин тогда обращался к Западу, в первую очередь к США и НАТО, с призывом не доводить дело до нынешних масштабных угроз и непомерных трат на оборону.