Ульянов объяснил реакцию Запада в 2007 году на Мюнхенскую речь Путина

Tекст: Антон Антонов

Ульянов указал в Telegram, что в 2007 году Путин послал западным странам «мощный сигнал», подчеркивая «необходимость прекратить игнорировать жизненные интересы России». «Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», – заявил Ульянов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США хоть и не открыто, но признает неправоту реакции Запада на Мюнхенскую речь Путина.

В 2007 году Путин в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Путин тогда обращался к Западу, в первую очередь к США и НАТО, с призывом не доводить дело до нынешних масштабных угроз и непомерных трат на оборону.



