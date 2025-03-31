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Киргизия, Узбекистан и Таджикистан заявили о вечной дружбе
Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана заключили договор о стыке границ
Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о стыке границ трех стран в Худжанде, а также заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.
Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев подписали договор о точке стыка границ трех республик, передает ТАСС.
Церемония состоялась в Худжанде, административном центре Согдийской области Таджикистана.
«Мы достигли важного соглашения, которое послужит укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами», – отметил Эмомали Рахмон.
Кроме того, в ходе встречи в резиденции в Гулистоне, неподалеку от Худжанда, президенты подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.
Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о границе в марте 2025 года.
Киргизия утвердила закон о государственной границе с Таджикистаном и анонсировала открытие закрытых с 2021 года контрольно-пропускных пунктов.
В Худжанде прошла церемония обмена ратификационными грамотами этого договора, подписанного Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.