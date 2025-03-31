Киргизия, Узбекистан и Таджикистан заявили о вечной дружбе

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана заключили договор о стыке границ

Tекст: Вера Басилая

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев подписали договор о точке стыка границ трех республик, передает ТАСС.

Церемония состоялась в Худжанде, административном центре Согдийской области Таджикистана.

«Мы достигли важного соглашения, которое послужит укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами», – отметил Эмомали Рахмон.

Кроме того, в ходе встречи в резиденции в Гулистоне, неподалеку от Худжанда, президенты подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о границе в марте 2025 года.

Киргизия утвердила закон о государственной границе с Таджикистаном и анонсировала открытие закрытых с 2021 года контрольно-пропускных пунктов.

В Худжанде прошла церемония обмена ратификационными грамотами этого договора, подписанного Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.