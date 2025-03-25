Киргизия утвердила закон о госгранице с Таджикистаном

Tекст: Дарья Григоренко

Пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Жапаров подписал закон о ратификации договора между Киргизией и Таджикистаном о государственной границе. Договор был подписан тринадцатого марта 2025 года в Бишкеке, передает ТАСС.

Подписание закона произошло после того, как парламент Киргизии одобрил документ. Этот шаг стал важным этапом в отношениях между двумя странами, укрепляя сотрудничество и способствуя поддержанию мира и стабильности в регионе.

13 марта президент Киргизии Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в Бишкеке подписали договор о государственной границе между Киргизией и Таджикистаном после почти 23 лет переговоров об урегулировании спорных участков.

Ранее Киргизия и Таджикистан подписали протокол о делимитации границы. Президент Киргизии заявил о решении проблемы границы с Таджикистаном, подчеркнув, что найдено место для переселения жителей отходящего Таджикистану села.