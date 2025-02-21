Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
Киргизия и Таджикистан подписали протокол о делимитации границы
Киргизия и Таджикистан подписали протокол о делимитации общей границы, что является важным шагом по разрешению длительных пограничных конфликтов, сообщили в пресс-службе киргизского кабмина.
С киргизской стороны документ был подписан председателем Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым, со стороны Таджикистана – главой ГКНБ Саймумином Ятимовым, передает ТАСС.
Как пояснил президент Киргизии Садыр Жапаров, подписание протокола – это только начало процесса. После этого свои подписи должны поставить министры иностранных дел обеих стран, а затем документ будет ратифицирован парламентами. Только после этого президенты подписывают документ, и он вступит в силу после обмена нотами. Полная демаркация границы может занять еще один-два года.
Президент добавил, что во время решений по спорным участкам учитывалась позиция обеих сторон, включая переселение жителей приграничных сел. По его словам, таджикские власти переселят граждан, чьи дома оказались на стороне Киргизии, и наоборот.
Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации длятся с декабря 2002 года и часто становились причиной конфликтов. Последний крупный инцидент произошел осенью 2022 года.