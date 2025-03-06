Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Президент Киргизии заявил о решении проблемы границы с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об окончательном решении границы с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что проблема кыргызско-таджикской границы решена окончательно, соглашение учло интересы обеих сторон, сообщило агентство «Кабар».
Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал заявление депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова, который раскритиковал соглашение по границе с Таджикистаном. Жапаров назвал высказывания депутата демагогией и отметил, что граница была определена с учетом исторических карт и интересов обеих стран, передает «Кабар».
Президент Киргизии пояснил, что кыргызская сторона не отдавала 19 500 гектаров земли, как заявляет Айжигитов. Исторически Ворух занимал 14 500 гектаров. Также Жапаров указал, что обмен земель, в том числе пастбищами, происходил с учетом сложных территориальных условий. Он подчеркнул, что обмен не преследовал стратегических целей, а устранял конфликтные участки.
Садыр Жапаров также прокомментировал критику о бессрочности соглашения. По его мнению, бессрочность предотвратит будущие конфликты. Он уверен, что история оценит это соглашение положительно. Президент добавил, что урегулирование границы было проведено с учетом взаимных интересов сторон и поставило точку в многолетних спорах.
«Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон», – заявил Жапаров.
Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации длятся с декабря 2002 года и часто становились причиной конфликтов. Последний крупный инцидент произошел осенью 2022 года.
Напомним, Киргизия и Таджикистан подписали протокол о делимитации общей границы, протяженность которой составляет около 980 км.