Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о границе

Киргизия и Таджикистан заключили соглашение о госгранице после 23 лет переговоров

Tекст: Вера Басилая

В Бишкеке, в госрезиденции «Ынтымак ордо», президенты Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе, передает ТАСС.

Документ был подписан в торжественной обстановке в рамках государственного визита президента Таджикистана в Киргизию.

Позже состоялась церемония открытия общей государственной границы, закрытой с 2021 года в режиме онлайн. Лидеры двух стран по видеосвязи открыли пограничные переходы.

Граница между странами была закрыта после серьезных конфликтов 2021 года, которые привели к прекращению прямого авиасообщения между Душанбе и Бишкеком. Теперь, благодаря подписанному договору, открыты все контрольно-пропускные пункты на общей границе. В церемонии открытия также участвовали высокопоставленные лица из обеих стран.

Авиасообщение между странами также возобновляется.

Ранее Киргизия и Таджикистан подписали протокол о делимитации границы.

Президент Киргизии заявил о решении проблемы границы с Таджикистаном, подчеркнув, что найдено место для переселения жителей отходящего Таджикистану села.