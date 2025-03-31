  • Новость часаТрамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
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    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Президент Финляндии обсудил с Трампом строительство ледоколов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

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    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    31 марта 2025, 07:15 • Новости дня

    Таджикистан и Киргизия обменялись ратификационными грамотами о границе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Худжанде прошла церемония обмена ратификационными грамотами договора о границе, подписанного президентами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.

    Церемония обмена ратификационными грамотами, подтверждающими договор о границе между Таджикистаном и Киргизией, прошла в Худжанде, сообщает ТАСС. Президенты двух стран Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали соответствующий протокол, завершающий многолетний процесс переговоров о делимитации границы.

    Договор о границе был подписан 13 марта в Бишкеке после почти 23 лет переговоров между республиками. Парламенты обеих стран ратифицировали документ, завершив тем самым сложный дипломатический процесс.

    Граница между Киргизией и Таджикистаном протяженностью около 980 км долгое время оставалась причиной конфликтов. Переговоры о ее делимитации начались в декабре 2002 года. За последние годы на границе произошло более десяти серьезных конфликтов, последний из которых случился осенью 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о границе, а Киргизия утвердила закон о государственной границе с Таджикистаном, кроме того, было анонсировано открытие закрытых с 2021 года контрольно-пропускных пунктов на границе между этими странами.

    30 марта 2025, 13:37 • Новости дня
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитный 6-й полк ССО Украины под названием «Рейнджеры» покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив стрелковые подразделения без поддержки на линии соприкосновения.

    Элитный 6-й полк ССО Украины, известный как «Рейнджеры», покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив без поддержки стрелковые подразделения, передает РИА «Новости». По информации источника в группировке войск «Север», это решение стало частью стратегии командования ВСУ, которое предпочитает заранее выводить элитные подразделения, избегая их участия в непосредственных боевых действиях с наступающими силами ВС России.

    6-й полк ССО «Рейнджеры» был создан в 2024 году по стандартам НАТО и предназначен для проведения диверсионных операций в тылу противника. Подразделение ориентировано на выполнение задач, аналогичных тем, которые выполняют подразделения глубинной разведки армии США.

    Ранее сообщалось, что потери вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Украинские войска прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что теннисистка Дарья Касаткина имеет полное право выбирать, под флагом какой страны выступать, и осудил тех, кто называет ее за это предательницей.

    Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, выступил в защиту теннисистки Дарьи Касаткиной, которая решила выступать под флагом Австралии. Как сообщает Telegram-канал Губерниева, Губерниев заявил в эфире Матч ТВ: «Это ее право. Где хочет, там и живет. Скажем ей спасибо: выступала за Россию, теперь будет выступать за Австралию. Рассуждать категориями, что она предатель, – это низко. Человек ищет, где ему лучше, где больше нравится, а рыба – где глубже». Он также пожелал теннисистке удачи в ее новом начинании.

    Кроме того, Губерниев выразил недоумение по поводу критики в свой адрес со стороны тех, кто считает, что выступать за другую страну означает предательство. Он сравнил это с прошлогодней ситуацией во время игр в Париже и с юмором прокомментировал реакцию «квасных патриотов». Губерниев подчеркнул, что за его спиной стоит большая страна и добрые люди, поддерживающие его мнение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское, а олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что это решение следует воспринимать без негативных эмоций, подчеркивая, что Касаткина давно не живет в России.

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    30 марта 2025, 18:43 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, не упомянул подвиги Красной армии.

    Лавров считает, что такой подход является «печальной тенденцией» и нарушает нейтральность, которую должен соблюдать генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава организации, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что День памяти об освобождении Аушвиц был установлен благодаря подвигу красноармейцев, и подчеркнул важность признания их вклада. Министр также напомнил, что Гутерриш, как генеральный секретарь ООН, обязан соблюдать нейтралитет и стремиться к выполнению целей Устава ООН. Он подчеркнул, что должность генерального секретаря требует независимости от правительственных указаний и объективности в оценке исторических событий.

    Напомним, что 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь Аушвиц-Биркенау(Освенцим), где на тот момент оставались более 7 тыс. заключенных, из которых несколько сотен были дети. По данным мемориального комплекса, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, большинство из которых были евреи.

    Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.

    Между тем, российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

    Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

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    30 марта 2025, 13:04 • Новости дня
    Ракетным ударом по пункту дислокации СБУ и ССО ГУР Украины уничтожено до 170 боевиков и наемников

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ракетного удара по пункту временной дислокации СБУ и ССО ГУР на Украине было уничтожено до 170 боевиков и наемников, сообщили в Министерстве обороны.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны, в результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины и сил специальных операций Главного управления разведки Украины было уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, в то время как подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.

    Кроме того, подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области.

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    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


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    30 марта 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, в то время как подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» благодаря успешным наступательным действиям достигли этой цели.

    В докладе о ходе специальной военной операции подчеркивается, что на Белгородском направлении были нанесены удары по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, включая механизированные и штурмовые полки, в различных населенных пунктах Харьковской и Сумской областей. В результате этих операций противник потерял до 70 военнослужащих и несколько единиц техники.

    На Харьковском и Луганском направлениях были поражены мотопехотные и механизированные формирования ВСУ, что привело к потерям до 240 украинских солдат и различной боевой техники, включая иностранные бронетранспортеры и системы залпового огня. Российские подразделения улучшили свои позиции и продолжили наступление вглубь обороны противника.

    На Донецком направлении также были нанесены удары по ряду бригад, в том числе аэромобильным и морской пехоты ВСУ, что привело к потерям до 510 военнослужащих. Российская авиация и артиллерия продолжили уничтожать инфраструктурные объекты, включая склады боеприпасов и беспилотников. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации в Донецкой народной республике уничтожено до 170 боевиков и наемников.

    С начала специальной военной операции уничтожены тысячи единиц украинской боевой техники, включая самолеты, беспилотники, танки и артиллерию. На фоне освобождения Запорожья в ДНР Минобороны продолжает докладывать о значительных успехах российских войск в различных регионах Украины.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области.

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    30 марта 2025, 18:32 • Новости дня
    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии

    Политолог Рар: «Зеленые» видят в России главного врага либеральной цивилизации

    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Немецкая партия «Зеленые» рассматривает Россию, как главного врага либеральной цивилизации. Поэтому они хотят законодательно запретить будущему правительству нормализовать отношения с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее сопредседатель фракции «Союз-90»/«Зеленые» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала идею о смягчении санкций против российской стороны.

    «Зеленые» – это та сила, которая прямо и нацелено ведет войну с Россией. Пока только идеологическую. Они принципиально, исходя из своего «фундаментального» мировоззрения, требуют поражения России, как главного врага либеральной цивилизации», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Зеленые» наотрез отклоняют все варианты договориться «по плану Трампа», и даже хотят законодательно запретить будущему правительству нормализовать отношения с Москвой», – добавил он.

    Ранее сопредседатель фракции «Союз-90»/«Зеленые» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала слова премьера федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера о возможности смягчения санкций против России.

    Также она призвала председателя Христианско-демократического союза (ХДС), вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца «как можно скорее ликвидировать связи c Москвой» в его партии, пишет издание Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    По ее словам, «друзья Путина», такие как Кречмер, депутат Томас Барайс и замглавы фракции ХДС в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Ян Хайниш и их якобы пророссийский курс не должны влиять на переговоры о формировании правящей коалиции в Германии.

    Что касается Кречмера, то он критиковал отказ Берлина от смягчения санкционного режима против Москвы. «Он полностью устарел и совершенно не соответствует тому, что сейчас делают США. Если санкции причиняют больше вреда нам, чем противнику, стоит задуматься, действительно ли все сделано правильно», – сказал он. Политик также допустил, что Мерц сможет наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета Politico сообщала, что коалиционные переговоры в Германии столкнулись с серьезными трудностями. Мерц пообещал СДПГ выделить сотни миллиардов евро на новые займы для укрепления военной мощи и инфраструктуры, включая «зеленую» энергетику. Это решение назвали историческим и означающим потерю политиком влияния в переговорах.

    При этом внутри ХДС/ХСС давление на Мерца растет – правое крыло требует уступок в вопросах миграции и сокращения социальных выплат, с которыми не согласны в СДПГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Мерц попал в ловушку на коалиционных переговорах.

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    30 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за детей

    Верховный суд: Родители должны платить коммунальные услуги за несовершеннолетних

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховный суд России постановил, что родители обязаны оплачивать коммунальные платежи за несовершеннолетних детей, даже если не проживают с ними, подчеркнув важность этой обязанности в определении по гражданским делам.

    Верховный суд рассмотрел дело, касающееся обязанности родителей оплачивать коммунальные услуги за несовершеннолетних детей. В определении судебной коллегии по гражданским делам подчеркнуто, что родители обязаны нести расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, даже если они не проживают с детьми, передает РИА «Новости».

    Суд обратил внимание, что если собственником жилья является несовершеннолетний, родители несут ответственность за оплату независимо от факта совместного проживания. В случае, если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет не способен полностью покрыть расходы, ответственность ложится на родителей.

    Данное решение было принято после рассмотрения спора томского товарищества собственников жилья с жителем, который накопил долг в размере 445 тыс. рублей за коммунальные платежи и капитальный ремонт. Нижестоящие суды не привлекли ко взысканию отца должника, что стало одной из причин направления дела на пересмотр Верховным судом, так как задолженность должна взыскиваться не с несовершеннолетнего, а с его родителей.

    Ранее юрист рассказал о необязательных услугах в квитанциях ЖКХ.

    В феврале доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов сообщил, что с 1 марта россияне будут оплачивать отопление по новой схеме, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон.

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    31 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»

    Трамп заявил о попытке Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам

    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной, его ждут «большие проблемы», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США обвинил Зеленского в том, что украинский лидер хочет «отойти от редкоземельной сделки». Если Зеленский решится на это, то его ждут «некоторые проблемы», заявил хозяин Белого дома. «Большие, большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, стороны уже достигли соглашения, а теперь Зеленский говорит: «Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть условия», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов. Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    30 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Прибалтика увидела военную угрозу в прекращении войны на Украине
    Прибалтика увидела военную угрозу в прекращении войны на Украине
    @ Florian Gaertner/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министры обороны Эстонии и Литвы предупредили об усилении угроз безопасности для стран Балтии в случае прекращения войны на Украине из-за возможного усиления России.

    Как пишет The Financial Times, министры обороны Эстонии и Литвы выразили обеспокоенность по поводу возможной угрозы безопасности Прибалтийских стран в случае прекращения войны на Украине. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что Россия быстро перераспределит свои силы, что приведет к значительному увеличению уровня угроз. «Все понимают, что после остановки войны в Украине Россия очень быстро перераспределит свои силы», – заявил он.

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила эти опасения, находясь в Британии. Она подчеркнула, что не стоит обманывать себя, полагая, что Россия остановится после Украины. «Россия использует это время после перемирия, чтобы ускорить наращивание своих военных возможностей», – сказала она.

    Оба министра считают, что прекращение войны на Украине даст России возможность усилить свои военные силы и перебросить их на северо-восточный фланг НАТО, что может создать дополнительные угрозы для безопасности региона.

    Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии сообщила, что Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию.

    В четверг спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине.

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    30 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Академик РАН прокомментировал ситуацию с неизвестным вирусом в России

    Академик Зверев сообщил, что ситуация с неизвестным вирусом прояснится в течение суток

    Tекст: Ольга Иванова

    Академик РАН Виталий Зверев выразил уверенность, что ситуация с неизвестным вирусом станет ясной в ближайшие сутки благодаря получению необходимых материалов от пациентов.

    Зверев заявил в интервью ИА Regnum, что ситуация с неизвестным вирусом вскоре прояснится. Он подчеркнул важность получения материалов от пациентов для идентификации возбудителя.

    Зверев отметил: «Для того чтобы сказать, что это что-то новое или не новое, нужны материалы от этих пациентов. Я думаю, что в ближайшие сутки это все прояснится, что это за возбудитель».

    Эксперт подчеркнул, что предварительные результаты исследований могут значительно ускорить процесс выявления и анализа вируса. Он также указал на необходимость дальнейшего мониторинга и изучения ситуации, чтобы предотвратить возможные последствия распространения вируса.

    Накануне Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру.

    Ранее сообщалось о появлении в России неизвестного вируса, вызывающего серьезные симптомы, в частности кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на COVID и грипп у пациентов оказываются отрицательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность подготовленности на национальном и международном уровнях.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    30 марта 2025, 23:50 • Новости дня
    Силовики нейтрализовали стрелявшего с крыши дома в Мурманске

    СОБР и ОМОН нейтрализовали стрелявшего с крыши дома в Мурманске

    Силовики нейтрализовали стрелявшего с крыши дома в Мурманске
    @ Росгвардия. Северо-Западный округ/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали устроившего стрельбу с крыши дома, сообщила Росгвардия.

    Стрелявший нейтрализован «в ходе штурма крыши 14-этажного здания». Указывается, что мужчина вел «беспорядочную стрельбу», передает ТАСС.

    «Стрелок обезврежен. Спасибо правоохранителям за работу», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram.

    Позднее в экстренных службах региона уточнили, что стрелявший ранен.

    Напомним, в Мурманске неизвестный устроил стрельбу с крыши дома. Судя по поступившей информации, стреляли со здания бывшего общежития в самом центре города.

    Коментарии (3)
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    Силовики нейтрализовали стрелявшего с крыши дома в Мурманске
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