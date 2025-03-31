Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Таджикистан и Киргизия обменялись ратификационными грамотами о границе
В Худжанде прошла церемония обмена ратификационными грамотами договора о границе, подписанного президентами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.
Церемония обмена ратификационными грамотами, подтверждающими договор о границе между Таджикистаном и Киргизией, прошла в Худжанде, сообщает ТАСС. Президенты двух стран Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали соответствующий протокол, завершающий многолетний процесс переговоров о делимитации границы.
Договор о границе был подписан 13 марта в Бишкеке после почти 23 лет переговоров между республиками. Парламенты обеих стран ратифицировали документ, завершив тем самым сложный дипломатический процесс.
Граница между Киргизией и Таджикистаном протяженностью около 980 км долгое время оставалась причиной конфликтов. Переговоры о ее делимитации начались в декабре 2002 года. За последние годы на границе произошло более десяти серьезных конфликтов, последний из которых случился осенью 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о границе, а Киргизия утвердила закон о государственной границе с Таджикистаном, кроме того, было анонсировано открытие закрытых с 2021 года контрольно-пропускных пунктов на границе между этими странами.