Таджикистан и Киргизия обменялись ратификационными грамотами о границе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Церемония обмена ратификационными грамотами, подтверждающими договор о границе между Таджикистаном и Киргизией, прошла в Худжанде, сообщает ТАСС. Президенты двух стран Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали соответствующий протокол, завершающий многолетний процесс переговоров о делимитации границы.

Договор о границе был подписан 13 марта в Бишкеке после почти 23 лет переговоров между республиками. Парламенты обеих стран ратифицировали документ, завершив тем самым сложный дипломатический процесс.

Граница между Киргизией и Таджикистаном протяженностью около 980 км долгое время оставалась причиной конфликтов. Переговоры о ее делимитации начались в декабре 2002 года. За последние годы на границе произошло более десяти серьезных конфликтов, последний из которых случился осенью 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о границе, а Киргизия утвердила закон о государственной границе с Таджикистаном, кроме того, было анонсировано открытие закрытых с 2021 года контрольно-пропускных пунктов на границе между этими странами.