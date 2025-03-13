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Анонсировано открытие закрытых с 2021 года КПП на границе Киргизии и Таджикистана
Стало известно о возобновлении работы закрытых с 2021 года КПП между Киргизией и Таджикистаном с 13 марта
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в понедельник, 13 марта, в режиме видеосвязи откроют закрытые с 2021 года пункты пропуска на границе между двумя странами.
Представитель администрации киргизского лидера отметил, что Киргизия и Таджикистан 13 марта откроют закрытые с 2021 года контрольно-пропускные пункты (КПП) на государственной границе, передает ТАСС. Это событие состоится в режиме видеосвязи с участием глав двух государств – президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киргизия и Таджикистан подписали протокол о делимитации границы. Президент Киргизии заявил о решении проблемы границы с Таджикистаном, подчеркнув, что найдено место для переселения жителей отходящего Таджикистану села.