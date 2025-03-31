Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.0 комментариев
Минобороны Армении заявило о повреждении дома в селе Хнацах после обстрела
Минобороны Армении сообщило о ночном обстреле села Хнацах в Сюникской области, в результате которого был поврежден жилой дом.
Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах в Сюникской области, передает ТАСС. В результате обстрела пострадал жилой дом. Инцидент произошел 31 марта в районе 00:50 по местному времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обвинил Армению в том, что она обстреляла позиции азербайджанской армии. Также сообщалось, что Армения отказалась размещать миссию ЕС на границе с Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о продолжении службы российских пограничников в регионе.