В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.0 комментариев
Баку обвинил Армению в обстреле позиции азербайджанской армии
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии с территории Армении
Минобороны Азербайджана сообщило, что армия республики подверглась обстрелу из стрелкового оружия со стороны армянских позиций в районе населенного пункта Дыг около 09:45 по местному времени.
Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций с территории Армении, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 16 марта около 09:45 по местному времени.
Ведомство утверждает, что подразделения Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Дыг Горисского района открыли огонь из стрелкового оружия по азербайджанским позициям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в использовании запрещенных средств против армянских пленных.
Пашинян предложил Азербайджану разблокировать железнодорожное сообщение для улучшения взаимоотношений между странами.
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в грубой ошибке по вопросу Карабаха.