Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в грубой ошибке по вопросу Карабаха

Экс-президент Армении Кочарян заявил, что признанием Карабаха азербайджанским Пашинян обнулил посредничество России

Tекст: Вера Басилая

Кочарян заявил, что Никол Пашинян совершил грубую ошибку, признав в октябре 2022 года Нагорный Карабах частью Азербайджана, передает ТАСС.

По словам Кочаряна, это решение фактически обнулило посреднический мандат России в вопросе Карабаха, который был закреплен в заявлении от 9 ноября 2020 года, где Россия выступала посредником между Карабахом и Азербайджаном.

Кочарян подчеркнул, что пражское заявление, содержащее признание Карабаха азербайджанским, стало вторым этапом передачи региона и отрезало возможность России продолжать свою посредническую миссию.

«Если кто-то считает, что Россию можно до такой степени игнорировать, то он грубо ошибается», – добавил экс-президент.

6 октября 2022 года в Праге по итогам встречи с участием главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность своих стран Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года. Эти документы подтвердили территориальную целостность и суверенитет друг друга, включая признание Арменией территории Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Нагорный Карабах.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поражение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года способствовало укреплению независимости и суверенитета Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к российским инвестициям в Карабах.

Газета ВЗГЛЯД также писала, как 100 тыс. армян исчезли разом из Нагорного Карабаха, а также о том, какое это имеет важное значение сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом.