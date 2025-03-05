Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.5 комментариев
Пашинян обвинил Баку в использовании запрещенных средств против пленных
Пашинян заявил, что Азербайджан применяет запрещенные средства к армянским пленным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что Азербайджан использует запрещенные методы в отношении армянских пленных, подвергая их пыткам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении, обвинил Азербайджан в применении запрещенных средств против пленных армян, передает ТАСС. По словам Пашиняна, к заключенным применяются пытки и другие недопустимые действия.
Армянские власти утверждают, что Азербайджан удерживает десятки военнопленных и гражданских лиц. Среди удерживаемых находятся бывшие президенты и высокопоставленные чиновники, арестованные на границе Армении и в Нагорном Карабахе. Это вызывает серьезные опасения в Ереване, так как подобные действия противоречат международным нормам и угрожают гуманитарной ситуации в регионе.
Пашинян подчеркнул необходимость международного вмешательства для защиты прав задержанных и урегулирования сложившейся ситуации. Армения продолжает настаивать на освобождении всех удерживаемых лиц, акцентируя внимание на нарушениях прав человека и применении недозволенных методов воздействия на пленных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил голодовку в знак протеста против нарушений в азербайджанском суде. Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что Армения не может одновременно быть членом Евразийского экономического союза и Европейского союза.