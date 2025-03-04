Посол России: Армения должна выбрать между ЕАЭС и ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Копыркин в интервью местному порталу 24News подчеркнул, что Армения не может состоять одновременно в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. Копыркин заявил, что это не просто позиция российской стороны, а объективная реальность, поскольку государство не может быть членом двух таможенных союзов одновременно, сообщает ТАСС.

Посол также подчеркнул, что эта позиция была озвучена российской стороной с самого начала. Он добавил, что вице-премьер России Алексей Оверчук сравнил вступление Армении в ЕС с покупкой билета на «Титаник», указывая на возможные риски и последствия такого выбора.

Копыркин отметил, что Армения должна сделать выбор между двумя союзами, так как двойное членство невозможно. Эта позиция основывается на принципах международной политики и экономической интеграции, исключающих возможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС.

Ранее постоянная комиссия по вопросам европейской интеграции Армении отложила обсуждение законопроекта о начале процесса вступления страны в Европейский союз из-за технических причин.