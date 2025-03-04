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    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    11 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 21:54 • Новости дня

    Посол России: Армения должна выбрать между ЕАЭС и ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что Армения не может одновременно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского Союза (ЕС).

    Копыркин в интервью местному порталу 24News подчеркнул, что Армения не может состоять одновременно в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. Копыркин заявил, что это не просто позиция российской стороны, а объективная реальность, поскольку государство не может быть членом двух таможенных союзов одновременно, сообщает ТАСС.

    Посол также подчеркнул, что эта позиция была озвучена российской стороной с самого начала. Он добавил, что вице-премьер России Алексей Оверчук сравнил вступление Армении в ЕС с покупкой билета на «Титаник», указывая на возможные риски и последствия такого выбора.

    Копыркин отметил, что Армения должна сделать выбор между двумя союзами, так как двойное членство невозможно. Эта позиция основывается на принципах международной политики и экономической интеграции, исключающих возможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС.

    Ранее постоянная комиссия по вопросам европейской интеграции Армении отложила обсуждение законопроекта о начале процесса вступления страны в Европейский союз из-за технических причин.

    4 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом

    Вэнс потребовал от Зеленского согласиться на обсуждение мирных договоренностей для допуска в Белый дом

    Вэнс назвал условие допуска Зеленского в Белый дом
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Вэнс выразил мнение, что мирное соглашение «не сделает никого счастливым», и обеим сторонам придется чем-то пожертвовать. Он отметил, что перепалка Зеленского с президентом США демонстрирует нежелание Киева участвовать в мирном процессе.

    Вице-президент также рассказал, что первые 30 минут встречи глава американского государства стремился быть любезным, несмотря на провокации со стороны Зеленского и его заявления, которые Вэнс считал ложными. Президент США сохранял дипломатичность, несмотря на «уколы» со стороны украинского лидера, сказал Вэнс.

    После провала переговоров украинская делегация пыталась возобновить обсуждение, но получила отказ из-за нежелания говорить о мире и проявленного неуважения, сообщил он.

    «Самая лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины – это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», – сказал Вэнс.

    Вэнс сказал, что его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке Киева, но в частном порядке они должны донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Белого дома подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    Глава МИД Японии назвал запрет на въезд в Россию «неприемлемым»
    @ Shuji Kajiyama/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Японии Такэси Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.

    Министр иностранных дел Японии назвал неприемлемым запрет на его въезд в Россию, заявив о необходимости сохранения диалога с российской стороной, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что коммуникация остается важным элементом двусторонних отношений.

    Ивая заявил, что «совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», указав, что изначальной причиной японских санкций была ситуация на Украине.

    Также японский министр отметил, что существует множество вопросов, требующих решения, особенно в дипломатической сфере.

    Накануне Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР назвала заказчика уголовного дела против кандидата в президенты Румынии Джорджеску
    СВР назвала заказчика уголовного дела против кандидата в президенты Румынии Джорджеску
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Евросоюз стоит за решением предъявить обвинения кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску, чтобы не допустить его участия в выборах.

    В частности, по данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от властей Бухареста исключить Джорджеску из избирательной кампании, угрожая в противном случае ограничить доступ страны к фондам Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно заявлению СВР, фон дер Ляйен играла ключевую роль в признании недействительными итогов первого тура президентских выборов в Румынии в 2024 году. В сообщении пресс-бюро СВР также говорится, что после обвинений против Джорджеску ожидаются дальнейшие попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в Евросоюзе.

    Венгрия, как отмечается в заявлении, может стать следующей целью, поскольку она рассматривается как «бастион европейского консерватизма». Удобным поводом для давления на Венгрию могут стать предстоящие в будущем году парламентские выборы в стране. В СВР уверены, что такая политика может нести риски для политической стабильности в регионе.

    Напомним, бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали в Бухаресте на прошлой неделе. Он оказался под подпиской о невыезде на два месяца по решению суда.

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    4 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Украина готовит замену Starlink
    Украина готовит замену Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина пытается создать альтернативную систему связи для вооруженных сил на случай, если США решат отключить спутниковую систему Starlink, пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника.

    По словам собеседника The Economist, у Киева есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное – за три месяца, передает ТАСС. Однако он признал, что переход на новые системы будет крайне сложным и может привести к потерям на поле боя.

    Система Starlink разработана компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. На Украине работа Starlink оплачивается Польшей, но контроль за системой осуществляют США, отмечает издание. Спутниковая система Starlink считается незаменимой для ВСУ и обеспечивает их необходимыми связями.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о наличии у Украины альтернативы Starlink.

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии существуют другие средства связи.

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    4 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Российская авиация ударила по штабу ВСУ в Комаре

    Российская авиация атаковала штаб 37-й бригады ВСУ и узел связи в Комаре ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали штаб и узел связи 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Комаре, что привело к уничтожению оборудования и значительным потерям среди персонала.

    Российские войска нанесли авиаудар по штабу 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Комар, который расположен у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По словам Рогова, воздушно-космические силы РФ ударили по штабу бригады и узлу связи, в результате чего были поражены серверы, спутниковая связь и персонал штаба. Он отметил: «Количество убитых и раненых превышает два десятка», передает ТАСС.

    Этот удар, по мнению Рогова, окажет значительное влияние на управление украинскими войсками на данном участке линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Березовку и Водяное Второе в ДНР, также сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек и десятки единиц техники.

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    4 марта 2025, 14:40 • Новости дня
    Появилось видео убийства главы района на Алтае
    Появилось видео убийства главы района на Алтае
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксировано убийство руководителя Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, распространили в соцсетях.

    В ролике запечатлено, как мужчина прошел к двум припаркованным автомобилям. В один момент он увидел, как сзади него из третьего автомобиля выбежал человек с предметом, похожим на огнестрельное оружие.

    Он попробовал сбежать, но упал. Нападавший с ружьем подбежал к нему, и, судя по ролику, произвел выстрел, после чего скрылся с места.

    Видеозапись публикует «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы.

    СК сообщал, что Онищенко убили при выходе из кафе, по данным ведомства, подозреваемым является местный житель.

    По данным источника в силовых структурах, подозреваемый – это глава МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.

    СК отмечал, что мотивом для убийства мог быть конфликт, из-за которого подозреваемого отстранили от должности директора МУП.

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    4 марта 2025, 08:17 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Загрызово

    Российские военные продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборону украинских сил у села Загрызово в Харьковской области и продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища, заняв стратегически важные позиции.

    Российские военнослужащие прорвали оборонительную линию ВСУ в районе Загрызово. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что прорвав оборону, российские войска продвинулись на 1 км вдоль Оскольского водохранилища, передает ТАСС.

    «ВС России заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км», – заявил он.

    Кроме того, Марочко отметил, что российские силы также заняли две лесополосы западнее Лозовой и продвинулись до 600 метров в направлении Новой Кругляковки. В северо-западном направлении от населенного пункта Зеленый Гай бойцы ВС России установили контроль над новыми позициями по обоим берегам реки Журавка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали движение на Купянском направлении в районе поселка Двуречная Харьковской области. В Богодуховском районе Харьковской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Вооруженные силы России улучшили свои позиции в Донбассе и Харьковской области.

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    4 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Политолог Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе

    Скачко: Трамп предостерег Зеленского и «партию войны» в Европе
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп своим обезличенным осуждением противников мирного урегулирования конфликта на Украине предупредил так называемую европейскую «партию войны» и демократов США о будущем ухудшении их политических позиций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно».

    «Судя по всему, говоря о тех, кто не хочет заключать сделку, американский лидер Дональд Трамп имеет в виду не только Владимира Зеленского, который является первым претендентом на потерю поста. В клику так называемой партии войны входит ряд европейских политиков, а также часть Демпартии США. И им глава Белого дома тоже отправил сигнал», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Отдельно стоит обратить внимание на предупреждение для «ястребов-демократов» в Штатах. Трамп дает четко понять, что будет их громить. В целом это своего рода констатация главой Белого дома факта, что между ним и теми, кто хочет продолжить конфликт на Украине, не может быть никакого консенсуса», – продолжил спикер.

    «Впрочем, очевидно, что по прогнозам Трампа, демократы также не задержатся надолго при своих нынешних позициях во власти. Их поддержка милитаризации Украины отрицательно скажется на результатах промежуточных выборов в Сенат в следующем году», – резюмировал аналитик.

    Ранее Трамп заявил, что заключить мирное соглашение по конфликту на Украине «не так уж и сложно», сообщает The Telegraph. Он добавил: «Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут прислушиваться», – указал политик.

    По его словам, Россия и «народ Украины» хотят заключить сделку. Также он осудил Зеленского за заявление о том, что мирное соглашение еще «очень и очень далеко». «Это худшее заявление, которое можно было сделать. Америка не будет это долго терпеть!» – предупредил глава Белого дома.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США могут наказать Зеленского за перепалку с Трампом в Белом доме.

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    4 марта 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине

    Кремль: Приостановка военной помощи Киеву поможет урегулированию конфликта

    Кремль дал оценку приостановке военной помощи США Украине
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

    Песков в ходе брифинга заявил, что если США действительно приняли решение приостановить оказание военной помощи Украине, это может подтолкнуть киевский режим к началу мирного процесса, передает ТАСС.

    Однако представитель Кремля отметил, что необходимо дождаться полного понимания деталей данного решения.

    Он подчеркнул, что если информация о приостановке помощи верна, то это может стать значительным шагом в направлении мирного урегулирования конфликта.

    Песков также добавил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации и за тем, как она отразится на политической обстановке вокруг Украины.

    Он отметил, что в ближайшие дни могут появиться дополнительные разъяснения и комментарии относительно этого вопроса.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    4 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Украина отказалась делать территориальные уступки даже по требованию США

    Шмыгаль заявил об отказе Украины делать территориальные уступки по требованию США

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    По его словам, Украина не намерена уступать свои территории даже по требованию США, передает ТАСС.

    Шмыгаль подчеркнул, что переговоры по вопросам территориальной целостности и суверенитета не ведутся, и ему такие переговоры неизвестны.

    Он добавил, что в публичной сфере звучат заявления о необходимости уступок со стороны Украины, но считает это невозможным.

    Премьер-министр также отметил, что обсуждать отказ от территорий не в его полномочиях, это может решать только народ Украины.

    Шмыгаль также упомянул о возможности обсуждения мирного плана, который будет предусматривать шаги для достижения мира с гарантией безопасности от партнеров, однако не уточнил, что именно он подразумевает под «пошаговостью».

    Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.

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    3 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго

    Трамп заявил о желании России и народа Украины заключить сделку

    Трамп: Тот, кто против сделки по Украине, не задержится надолго
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тот, кто выступает против сделки по Украине, «не задержится надолго», Россия и народ Украины хотят заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет, чтобы тот продолжался годами. Отвечая на вопрос о военной помощи Украине, хозяин Белого дома не дал четкого ответа, заявив, что ситуация стремительно меняется. Он отметил, что переговоры продолжаются и в ближайшее время будет ясно, как станет развиваться процесс. «Я еще даже не обсуждал это», – сказал он.

    Он также коснулся вопроса сделки с Украиной по редкоземельным металлам, подчеркнув, что украинский лидер Владимир Зеленский должен проявить большую благодарность за поддержку США. По словам президента США, сделка не является «мертвой», несмотря на недавние разногласия.

    Американский лидер прокомментировал заявление Зеленского о том, что конфликт с Россией может затянуться: «Надеюсь, он ошибается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером прямо в Белом доме. После ссоры США разворачивают полномасштабное давление на Киев.

    Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что американские власти убедились в верности слов российского президента Владимира Путина о нежелании Киева проводить переговоры.

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    4 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Маск предложил Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию
    Маск предложил Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США, известного как DOGE, Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он предложил Зеленскому уехать в нейтральную страну и получить амнистию. По мнению Маска, это могло бы поспособствовать мирному переходу к демократии на Украине.

    Это заявление стало ответом Маска на сообщение о том, что с окончанием военных действий на Украине может завершиться и президентство Зеленского. Маск отметил, что такой шаг мог бы стать решением для стабилизации ситуации и снятия напряженности в регионе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, может ли Зеленский подать в отставку или даже быть устраненным физически и кто в таком случае придет к власти на Украине.


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    4 марта 2025, 19:45 • Новости дня
    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

    Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

    Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    «Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», – сказал вице-президент.

    Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.

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    4 марта 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков согласился с Трампом о «горе для России»

    Песков согласился с Трампом о вреде его предыдущего президентства для России

    Песков согласился с Трампом о «горе для России»
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва согласна с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что во время его предыдущего срока была введена значительная часть санкций против России и начались поставки вооружений на Украину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так он прокомментировал слова Трампа о том, что он «ничего не дал России, кроме горя», его политика в отношении России была направлена против нее. Песков отметил, что во время его первого срока были введены многочисленные санкции и начались поставки вооружений на Украину, включая ракетные комплексы Javelin, передает ТАСС.

    Трамп в своем выступлении отверг обвинения в пророссийской политике, подчеркнув, что его действия нанесли России ущерб. Он напомнил о введенных санкциях и военно-технической помощи Украине. Песков согласился с этой оценкой и подчеркнул, что данные шаги США действительно были направлены против России.

    Ранее в Кремле отвергли идею о пророссийской позиции Трампа.

    Коментарии (20)
    4 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон официально подтвердил, что США временно приостановили поставки военной помощи на Украину, не предоставив дополнительных комментариев по этому вопросу.

    Представитель Пентагона подтвердил временную приостановку поставок военной помощи Украине, передает ТАСС.

    «У меня нечего добавить к этому», – отметил источник.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил сообщения о приостановке военной помощи Украине. Президент США заявил о желании России и народа Украины заключить сделку и подчеркнул, что тот, кто выступает против этой сделки, «не задержится надолго».

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    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

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    Как устроить морскую блокаду Украины

    Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности

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    Поляки хотят выставить Украине счет

    Идея о том, что Украина должна вернуть потраченные на нее другими странами средства, похоже, становится заразительной. Теперь ее подхватили не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, и не только оппозиционные партии, но даже и правящая. И это имеет прямое влияние на предстоящие в стране президентские выборы. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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