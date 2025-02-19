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Варданян объявил голодовку из-за суда в Азербайджане
Рубен Варданян объявил голодовку в ответ на нарушения в азербайджанском суде
Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил голодовку в знак протеста против нарушений в азербайджанском суде, где его обвиняют после задержания при попытке покинуть Армению.
Варданян объявил голодовку в ответ на судебные нарушения, с которыми он столкнулся в Азербайджане, передает РБК. Варданян был задержан при попытке покинуть регион и отправиться в Армению после военной операции Баку. В своем телеграм-канале он выразил протест против того, что назвал «судебным фарсом», подчеркивая, что его права на справедливое разбирательство грубо нарушены.
Он выделил несколько ключевых нарушений, среди которых рассмотрение его дела в военном трибунале вместо гражданского суда, ограничение доступа к материалам дела его адвокату Аврааму Берману, а также недопуск международных представителей в зал суда. Он также указал на отсутствие подписей обвинителей и «грубые ошибки» в обвинительном заключении.
Бывший министр назвал происходящее в суде «политическим шоу» и обратился к мировым лидерам и международным организациям с просьбой обратить внимание на ситуацию. Он подчеркнул, что обвинения в его адрес связаны с его защитой прав армян Арцаха и использованием права на свободу слова. По его мнению, мир и справедливость в регионе могут быть восстановлены только через правду, закон и гуманизм.
Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна в конце сентября 2022 года при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению.
Варданян уже объявлял голодовку в знак протеста против содержания под стражей без права переписки и общения.
В конце декабря Генеральная прокуратура Азербайджана направила материалы дела экс-главы правительства Нагорно-Карабахской Республики в Бакинский военный суд для рассмотрения.