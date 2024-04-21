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Варданян впервые связался с семьей после двух недель голодовки в бакинской тюрьме
Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, находящийся под стражей в Азербайджане, впервые за две недели с начала голодовки смог связаться с семьей. Об этом сообщили его близкие в среду вечером.
«После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье, когда его близкие привлекли внимание мировой общественности к его голодовке», – говорится в заявлении семьи, передает ТАСС.
В ходе разговора Варданян сообщил, что всё это время находился в полной изоляции.
«Насколько нам известно, ему измеряют только артериальное давление и больше ничего. Мы всё больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается», – выразили обеспокоенность родственники.
Семья экс-министра призывает власти Азербайджана допустить к нему представителей Международного Комитета Красного Креста для оценки состояния здоровья и обеспечения необходимой медицинской помощи.
Варданян был задержан азербайджанскими силовиками в конце сентября 2022 года при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. С 5 апреля он объявил голодовку в знак протеста против содержания под стражей без права переписки и общения.