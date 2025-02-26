Пашинян предложил Азербайджану разблокировать ж/д сообщение

Tекст: Алексей Дегтярев

«Проанализировали историю переговоров и нашли вариант, который я хотел бы обнародовать, но не буду этого делать, чтобы не создавать напряженность, поскольку мы сделаем это без ответа со стороны Азербайджана», – сказал Пашинян, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что предложение будет приемлемо для народов обеих стран.

По словам Пашиняна, предложение упраздняет процесс железнодорожной перевозки грузов из основной части Азербайджана в Нахичевань и из армянского города Ерасха в армянский город Мегри через Азербайджан.

Премьер указал, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения. Одна статья, которую пока не согласовали, касается размещения войск третьих стран вдоль границы, а другая – споры в международных судах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта для помощи в переговорах между Ереваном и Баку, но приветствует их собственные усилия.