Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Пашинян предложил Азербайджану разблокировать ж/д сообщение
Армянская сторона предложила азербайджанской разблокировать железнодорожное сообщение, сообщил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Проанализировали историю переговоров и нашли вариант, который я хотел бы обнародовать, но не буду этого делать, чтобы не создавать напряженность, поскольку мы сделаем это без ответа со стороны Азербайджана», – сказал Пашинян, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что предложение будет приемлемо для народов обеих стран.
По словам Пашиняна, предложение упраздняет процесс железнодорожной перевозки грузов из основной части Азербайджана в Нахичевань и из армянского города Ерасха в армянский город Мегри через Азербайджан.
Премьер указал, что Ереван и Баку согласовали 15 из 17 пунктов мирного соглашения. Одна статья, которую пока не согласовали, касается размещения войск третьих стран вдоль границы, а другая – споры в международных судах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта для помощи в переговорах между Ереваном и Баку, но приветствует их собственные усилия.