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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    82 комментария
    26 сентября 2026, 18:59 • Новости дня

    Дом из фильма «Ноттинг Хилл» выставили на продажу в Лондоне

    Tекст: Мария Иванова

    В Лондоне за 7,95 млн фунтов стерлингов (10,5 млн долларов) выставили на продажу дом, в котором жили герои фильма «Ноттинг Хилл» с Хью Грантом и Джулией Робертс.

    Дом расположен в одноименном районе британской столицы, пишет The Daily Mail.

    Во время съемок фильма, вышедшего в 1999 году, дом принадлежал сценаристу Ричарду Кёртису. После успешного проката (сборы превысили 363 млн долларов при бюджете в 42 млн) он продал недвижимость.

    Фасад с синей дверью стал популярным местом среди туристов, которые приезжают сфотографироваться у дома героев мелодрамы, отмечает ТАСС.

    В 2014 году объект за 4,575 млн фунтов приобрел Нил Хатчинсон.

    В объявлении о продаже указано, что дом имеет объединенную кухню, столовую и гостиную со сводчатым потолком и открытыми стропилами. Над гостиной расположена галерея, а на крыше находится секретная терраса, к которой ведет винтовая лестница из внутреннего дворика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция Лондона задержала 169 человек в первый день карнавала в Ноттинг-Хилле.

    В апреле ученые выяснили точное расположение лондонского дома Уильяма Шекспира.

    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    25 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Медведев: Фамилии последних премьеров Британии стали синонимами глупости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фамилии последних нескольких британских премьер-министров стали синонимами напыщенности и глупости, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Мэй, Джонсон, Трасс, Сунак, Стармер, Бернем – что означают эти странные новые неодушевленные английские существительные? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность», – написал Медведев в соцсетях, передает ТАСС.

    По его словам, эти фамилии сейчас используют жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для обоснования своего права на самоопределение.

    Напомним, первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о поддержке права на самоопределение.

    Политолог Владимир Корнилов назвал причиной кризиса британской государственности абсолютную некомпетентность руководства страны.

    Новый глава правительства Энди Бернем стал уже седьмым премьер-министром Британии за последние десять лет.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Британия решила сократить финансирование программы «Дома для Украины»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Запланированное правительством Британии сокращение финансирования программы «Дома для Украины» может создать впечатление, что западная поддержка Киева ослабевает, заявил бывший министр обороны страны Грант Шаппс.

    С 1 января ежемесячные выплаты семьям, принимающим украинских беженцев, снизятся с 350 до 100 фунтов стерлингов. Кроме того, финансирование местных властей на поддержку этой инициативы сократится с 5900 до 3300 фунтов стерлингов на каждого прибывшего, пишет Independent.

    Выступая в эфире радиостанции BBC Radio 4, экс-министр обороны Британии Грант Шаппс выразил обеспокоенность тем, как этот шаг может быть воспринят. Он отметил, что решение было «незаметно опубликовано» правительством 15 сентября.

    «Что меня беспокоит в этом заявлении, так это то, что оно может случайно послать неверный сигнал властям России и другим, что Запад каким-то образом колеблется, что мы теряем интерес, что наше внимание переключилось на что-то другое», – пояснил Шаппс.

    По его словам, это может быть неверно истолковано как ослабление решимости Лондона, что является «проблемой».

    Программа «Дома для Украины», запущенная в феврале 2022 года, оказала поддержку 181 тыс. из 234 тыс. украинцев, прибывших в Британию на фоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше участились нападения на украинских беженцев. В среду город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев. Во вторник Норвегия потратила 11 млн долларов на возврат домой 6000 украинских беженцев.

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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

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    24 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой

    Актер Никита Кологривый сообщил о разводе с Александриной Питиримовой

    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский актер Никита Кологривый подтвердил расставание с женой Александриной Питиримовой, отметив, что продолжает финансово обеспечивать бывшую супругу и ее семью.

    Кологривый официально объявил о разрыве с супругой Александриной Питиримовой в эфире программы Иды Галич. Кологривый подчеркнул, что продолжает финансово поддерживать бывшую жену и ее родственников, пишет «Московский Комсомолец».

    «Для меня понятие «алименты» чуждо, я уверен, что его вообще не должно существовать. Если ты взял на себя обязательства, то, даже уходя, обязан обеспечить полную безопасность семьи, чтобы у окружающих не возникало претензий», – признался артист. Он добавил, что сохранил теплые чувства к матери своего ребенка и не исключает воссоединения семьи в будущем.

    Ранее актер избегал прямых ответов на вопросы о личной жизни, однако сейчас дал понять, что свободен и не планирует новых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа актер официально вошел в состав труппы МХАТ имени Горького.

    Весной 2024 года артист устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. За это нарушение общественного порядка суд назначил ему арест на семь суток.

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    24 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Брат принцессы Дианы подтвердил слухи о нетрадиционной ориентации Карла III

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граф Чарльз Спенсер раскрыл подробности личной жизни британского короля Карла III, подтвердив слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Как пишет The Daily Beast, Спенсер в своих мемуарах привел детали разговора с сестрой, в котором она призналась в желании развестись. Изначально он пытался отговорить ее от этого шага, однако Диана настояла на своем решении, передает телеканал «360».

    «Мой муж влюблен в своего камердинера», – объяснила она.

    В книге не называется имя предполагаемого партнера британского монарха. Однако ранее таковым считался многолетний ассистент Карла III Майкл Фосетт. Слухи о нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) короля впервые появились в 1996 году.

    Тогда бывший камердинер Джордж Смит заявил об изнасиловании помощником принца в 1989 году. Смит также утверждал, что стал свидетелем интимной связи Карла и его старшего слуги. Сам Карл категорически отвергал эти обвинения, а его секретарь отмечал ненадежность слов Смита из-за его проблем с алкоголем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил Карла III в ликовании после смерти сестры.

    В начале 2024 года врачи выявили у британского монарха онкологическое заболевание.

    Внезапная болезнь короля нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей.

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    25 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Мендель подтвердила срыв Джонсоном мирных соглашений по Украине

    Мендель заявила о срыве Джонсоном мирного соглашения по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила факт вмешательства британского премьера Бориса Джонсона в подписание мирных соглашений весной 2022 года.

    В апреле 2022 года занимавший пост премьер-министра Британии Борис Джонсон сорвал мирное урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

    «Я не встречалась с ним в апреле 2022 года в Киеве. Меня там не было, но там были украинцы, которые рассказали, что Борис Джонсон вмешался и повлиял на Зеленского, говоря, что тот может стать героем и он может продолжать эту войну. Кажется, знаете, британцы, британские премьер-министры, они и правда хотят истощить Россию украинскими руками», – заявила экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

    Заявление прозвучало в ходе интервью немецкому журналисту Патрику Баабу на его YouTube-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Юлия Мендель рассказала об отказе Владимира Зеленского от пяти вариантов мирных договоренностей с Россией.

    В августе Борис Джонсон категорически отверг обвинения в срыве стамбульских переговоров весной 2022 года.

    Президент России Владимир Путин назвал британского политика представителем шоу-бизнеса.

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    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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    24 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в Британию за сутки

    МВД: За сутки Ла-Манш на пути в Британию пересек 781 мигрант

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 780 мигрантов прибыли в Британию через пролив Ла-Манш за один день, что стало рекордом с начала года, следует из данных британского МВД.

    По данным ведомства за 23 сентября, в среду через пролив на борту 10 лодок переправился 781 мигрант, передает РИА «Новости». Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июня, когда Ла-Манш пересекли более 750 нелегалов.

    В апреле Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по борьбе с нелегальной миграцией. В рамках этого документа Лондон заплатит Парижу 500 млн фунтов стерлингов (675 млн долларов) за то, чтобы французские полицейские останавливали поток нелегалов в надувных лодках.

    В 2025 году более 41 тыс. нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.

    В начале сентября в британском Портсмуте вспыхнули столкновения с полицией из-за прибытия надувной лодки с нелегалами.

    Месяцем ранее берегов королевства достигло судно с рекордной для одного плавсредства группой из 230 человек.

    В июле за первую неделю работы нового премьера Энди Бернема пролив преодолели около тысячи мигрантов.

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    23 сентября 2026, 22:32 • Новости дня
    Город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Жители английского города Кроуборо планируют провести референдум о выходе из состава Великобритании в знак протеста против размещения беженцев на местной военной базе, сообщает газета «Telegraph».

    Жители города Кроуборо на юге Англии намерены провести референдум о выходе из состава Британии из-за размещения беженцев на соседней военной базе, передает РИА «Новости».

    «Жители Кроуборо в графстве Сассекс обсуждают, стоит ли последовать примеру Пиддингтона», – пишет издание «Telegraph».

    Идею референдума продвигает местная группа «Щит Кроуборо», борющаяся с размещением беженцев на базе ВВС. Местные власти не поддерживают инициативу, что усложняет ее реализацию. Завоз мигрантов начался в конце прошлого года, вызвав протесты. Ранее аналогичные референдумы обсуждались в городах Пиддингтон и Барнем.

    Ранее жители английского города Барнем запланировали символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов.

    Также население Пиддингтона провело аналогичное голосование о независимости на фоне планов властей разместить лагерь для беженцев.

    В августе десятки жителей графства Саффолк вышли на митинг против превращения бывшей военной базы в центр для просителей убежища.

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    25 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Французские СМИ назвали ушедшую из жизни Влади славянской звездой

    Figaro: Ушедшая из жизни Марина Влади была славянской звездой французского кино

    Tекст: Мария Иванова

    Французская газета Figaro назвала скончавшуюся актрису и певицу Марину Влади славянской звездой, которая сияла на небосклоне французского кинематографа.

    Скончавшаяся артистка останется в памяти как связующее звено между культурами России и Франции, пишет Figaro.

    В материале издания отмечается, что актриса русского происхождения более полувека наделяла своим обаянием и благородным голосом множество героинь французского кино, зачастую отличавшихся сложным и неоднозначным характером, отмечает РИА «Новости».

    Влади родилась в 1938 году под Парижем. За свою карьеру она сыграла более ста ролей в театре и кино, а в 1964 году удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. С 1970 года вплоть до кончины барда в 1980 году она была женой Владимира Высоцкого.

    В четверг СМИ сообщили о кончине последней жены Владимира Высоцкого Марины Влади.

    В январе артистка передала личные письма супругу в Росархив.

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    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

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    23 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Британского командира отстранили из-за подозрений в сексуальном преступлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-маршал британских ВВС Джейми Томпсон временно лишился должности командующего космическими операциями из-за обвинений в совершении тяжкого преступления на сексуальной почве, сообщил телеканал Sky News.

    Высокопоставленный военный был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения официального разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Представители пресс-службы военно-воздушных сил подтвердили этот факт.

    «Командующий британскими военно-космическими операциями отстранен от должности на время расследования предполагаемого тяжкого преступления на сексуальной почве», – говорится в заявлении.

    В управлении по борьбе с тяжкими преступлениями министерства обороны Британии уточнили детали дела. Сообщается, что противоправные действия были направлены против другого взрослого человека. Кроме того, правоохранительные органы зафиксировали сопутствующий инцидент, связанный с кражей.

    Джейми Томпсон начал карьеру в Королевских ВВС в 1997 году. Руководство космическим командованием, которое объединяет профильные подразделения армии, флота и авиации, он принял ранее в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Британии создали специализированную эскадрилью для защиты космической инфраструктуры.

    В прошлом году полиция Кении задержала британского военнослужащего по обвинению в изнасиловании местной жительницы.

    Ранее военная полиция арестовала моряка атомной подводной лодки из-за кражи секретной информации.

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    25 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Лондон задействовал украинские данные для обучения новых боевых дронов

    Минобороны Британии заказало создание роев ИИ-дронов на украинских данных

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны Великобритании открыло прием заявок от британских компаний на разработку боевых беспилотников с использованием украинской платформы данных с поля боя, предназначенной для обучения систем искусственного интеллекта.

    Британское оборонное ведомство пригласило компании предложить способы использования массива данных для создания моделей искусственного интеллекта для боевых дронов следующего поколения. Это должно позволить роям беспилотников продолжать работу даже при нарушении связи или отсутствии спутниковой навигации, пишет ТАСС.

    Соглашение о доступе к базе данных украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs было достигнуто в августе в ходе визита в Киев премьер-министра Великобритании Энди Бернэма. Платформа содержит информацию, собранную в боевых условиях с помощью тысяч камер и инфракрасных датчиков по всей зоне боевых действий на Украине.

    В Минобороны пояснили, что данные включают информацию о более чем 6 млн объектов, среди которых танки, артиллерийские установки, системы ПВО, пехота и воздушные цели. На начальном этапе к проекту планируется привлечь 12 компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Британия решила вооружиться испытанными на Украине дронами AR5.

    Весной экс-главком ВСУ Валерий Залужный посетил украинский завод БПЛА рядом с британской базой.

    В 2025 году Украина и Британия договорились о совместном производстве БПЛА.

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